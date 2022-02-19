BBB 22: Arthur Aguiar vence o Anjo e dá Monstro para Laís e Larissa

Arthur é o anjo da semana no BBB 22 Crédito: Globo

Arthur Aguiar é o anjo da semana no Big Brother Brasil 22. Após sete rodadas, ele venceu a prova realizada na tarde deste sábado (19), no pátio de provas da casa.

? Arthur Aguiar precisava avançar 3 casas e conseguiu! Arthur é o Anjo da semana ?️ #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/a2xne4i2zV — Big Brother Brasil (@bbb) February 19, 2022

PA, Lucas e Douglas comemoraram a vitória do ator. Após vencer, Arthur chorou nos braços de Tiago Abravanel e ainda ganhou um cartão-presente de R$ 12 mil para gastar na C&A.

Para o 'Monstro Fita K-7 e Lápis', Arthur escolheu Laís e Larissa. As duas castigadas devem se revezar no toca-fitas colocado no gramado. O aparelho deve estar ocupado por uma das sisters o tempo inteiro.

A PROVA

A dinâmica consistia num jogo de sorte em que os participantes tinham que jogar um dado inflável que tinha de um a três likes. Cada like equivale a um movimento no tabuleiro montado no espaço.

Um sorteio definiu a ordem dos participantes na competição: Gustavo, Linn da Quebrada, Brunna Gonçalves, Eliezer, Arthur Aguiar, Eslovênia, Laís, Natália, Jessilane, Paulo André, Vinicius, Pedro Scooby, Larissa, Jade Picon, Tiago Abravanel e Douglas Silva.

"Existem duas maneiras de avançar no jogo: de acordo com o dado e de acordo com o tabuleiro. A cada jogada você pode fazer no máximo dois movimentos: o movimento indicado pelo dado, e o movimento indicado pelo tabuleiro. E aí, se o tabuleiro mandar avançar duas casas, você avança e cai numa casa que manda avançar mais três, por exemplo, só vale o primeiro comando. Tá bom? Então você anda o que o dado mandar, e o que o tabuleiro mandar. Apenas uma vez", explicou Tadeu Schmidt no início da prova.