BBB 22: Arthur Aguiar vence o Anjo e dá Monstro para Laís e Larissa

Arthur Aguiar é o anjo da semana no Big Brother Brasil 22. Após sete rodadas, ele venceu a prova realizada na tarde deste sábado (19), no pátio de provas da casa.
PA, Lucas e Douglas comemoraram a vitória do ator. Após vencer, Arthur chorou nos braços de Tiago Abravanel e ainda ganhou um cartão-presente de R$ 12 mil para gastar na C&A.
Para o 'Monstro Fita K-7 e Lápis', Arthur escolheu Laís e Larissa. As duas castigadas devem se revezar no toca-fitas colocado no gramado. O aparelho deve estar ocupado por uma das sisters o tempo inteiro.
A PROVA
A dinâmica consistia num jogo de sorte em que os participantes tinham que jogar um dado inflável que tinha de um a três likes. Cada like equivale a um movimento no tabuleiro montado no espaço.
Um sorteio definiu a ordem dos participantes na competição: Gustavo, Linn da Quebrada, Brunna Gonçalves, Eliezer, Arthur Aguiar, Eslovênia, Laís, Natália, Jessilane, Paulo André, Vinicius, Pedro Scooby, Larissa, Jade Picon, Tiago Abravanel e Douglas Silva.
"Existem duas maneiras de avançar no jogo: de acordo com o dado e de acordo com o tabuleiro. A cada jogada você pode fazer no máximo dois movimentos: o movimento indicado pelo dado, e o movimento indicado pelo tabuleiro. E aí, se o tabuleiro mandar avançar duas casas, você avança e cai numa casa que manda avançar mais três, por exemplo, só vale o primeiro comando. Tá bom? Então você anda o que o dado mandar, e o que o tabuleiro mandar. Apenas uma vez", explicou Tadeu Schmidt no início da prova.
Quem ficou próximo de vencer foi Linn da Quebrada, que jogou antes do ator mas acabou tirando menos que o preciso para chegar ao fim do tabuleiro. Ela chorou alegando que queria muito ver a mãe.