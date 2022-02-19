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BBB 22: fãs podem vivenciar a experiência do confessionário no ES

TV Gazeta recriou o espaço para os fãs do reality curtirem e fazerem suas indicações ao Paredão. Confessionário está num shopping da Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 11:54

TV Gazeta colocou um Confessionário do BBB 22 no Shopping Vitória
TV Gazeta colocou um Confessionário do BBB 22 no Shopping Vitória Crédito: Igor Estrella
Atenção, preste muita atenção! Já pensou em entrar no confessionário do Big Brother Brasil? Se a resposta for não, saiba que agora é possível. Uma recriação do local mais importante do “BBB” foi inaugurada neste sábado (19). O Confessionário do BBB 22 está no  Espaço Gourmet do Shopping Vitória, no 2º piso. 
Em um ambiente totalmente instagramável, o público visitante terá uma experiência real com diversos momentos do jogo, como a formação do paredão (hora do voto e sua justificativa) e até a presença de dummies. E, claro, registrar o momento e a experiência com fotos e vídeos.
TV Gazeta colocou um Confessionário do BBB 22 no Shopping Vitória
TV Gazeta colocou um Confessionário do BBB 22 no Shopping Vitória Crédito: Igor Estrella
O estande também servirá como base para a gravação de conteúdos para a TV Gazeta e redes sociais de influenciadores e divulgadores do “BBB”. Outras ações promocionais como distribuição de brindes irão acontecer em datas específicas, além de encontros com personalidades e ex-participantes de edições anteriores.
TV Gazeta colocou um Confessionário do BBB 22 no Shopping Vitória
TV Gazeta colocou um Confessionário do BBB 22 no Shopping Vitória Crédito: Igor Estrella
Igor Estrella, coordenador de Promoção da Rede Gazeta, conta que a ideia de montar um confessionário para os capixabas nasceu de um bate-papo descontraído sobre ações de divulgação do reality, envolvendo os times da Promo TV e Marketing.
“Escolhemos o confessionário por ser um ambiente que está sempre presente na casa, além de ser o local onde acontecem as principais tomadas de decisões do jogo. Quem será que o capixaba vai indicar para o paredão?”, indaga Estrella.
O espaço também será palco para gravações do ‘Tô por Dentro’, programa diário sobre o reality show, exibido na TV Gazeta, e comandado por Will Loyola. Assim, alguns programas serão diretamente apresentados do confessionário para todo o Espírito Santo.
Will Loyola, do
Will Loyola, do "Tô Por Dentro" (TV Gazeta), esteve na inauguração do confessionário montado no Shopping Vitória Crédito: Igor Estrella
Segundo o Diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, trazer o confessionário para o Estado é uma oportunidade única de aproximar ainda mais os capixabas ao reality de maior audiência do mundo. Para se ter ideia da força, a edição do ano passado garantiu quatro vezes mais audiência que as emissoras concorrentes segunda e terceira colocadas, com quase metade de todas as televisões sintonizadas na TV Gazeta - incluindo o streaming e YouTube.
“É uma experiência diferenciada para o local, tendo o selo de um produto Globo, com a chancela da Rede Gazeta, que tem alcançado uma audiência de muito sucesso no Estado. Além disso, vamos levar o clima de entretenimento da casa mais vigiada do Brasil para o Shopping Vitória”, comemora Marcio. 
Em relação a edição deste ano, só a estreia garantiu aumento de 55% da audiência da TV Gazeta, mais que o dobro das principais concorrentes. E diante desse sucesso, todos os capixabas estão convidados para conhecer e se divertir no confessionário do “BBB 22” bem perto de casa. 
  • Serviço
  • Confessionário do BBB22
  • Onde: Shopping Vitória, ao lado do Espaço Gourmet do Shopping Vitória, no 2º piso
  • Quando: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 14h às 21h

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