‘Gostaria que colocasse a Jade’, diz mãe de Lucas sobre o paredão do BBB 22

Evandra Bissoli comenta sobre a participação do filho, Lucas Bissoli, no "BBB 22". Crédito: Juliana Hippertt/Gshow

“Foi muito bacana as escolhas dele para o VIP, as pessoas estão elogiando nas redes sociais. Acredito que esse esteja sendo o melhor momento dele no jogo. Lucas conversa muito mais com grupos pequenos, mas hoje ele já consegue lidar com todos. Meu filho entrou dentro do jogo agora, tem opiniões próprias, sabe quando tá certo e errado”, contou Evandra.

Lucas convidou Eslovênia, Natália, Linn da Quebrada, Douglas Silva e Arthur Aguiar para integrar o VIP. Enquanto Jade Picon, Laís, Brunna Gonçalves, Eliezer, Gustavo, Larissa, Paulo André, Jessilane, Pedro Scooby, Tiago Abravanel e Vinicius ficaram na Xepa. Com um novo cenário no “BBB”, Evandra revela em quem ela gostaria que o filho mandasse ao paredão.

“É muito difícil dizer quem ela vai mandar por causa da pressão interna, mas eu gostaria que colocasse a Jade no paredão. Ela já mandou ele para o paredão uma vez e sempre foi opção de voto dela. Ali é um jogo de sobrevivência e muda muito. Além disso, eu penso que falta humildade no coração dela”, ressaltou Bissoli.

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Atenção para e piscadinha do novo Líder #RedeBBB pic.twitter.com/F4JETwY5Wm — Big Brother Brasil (@bbb) February 18, 2022

ROMANCE

No amor, Lucas e Eslovênia vivem um romance dentro da casa mais vigiada do Brasil. Apesar disso, a mãe do capixaba acredita que o filho sabe separar o jogo do relacionamento. “Estão sabendo separar as coisas, sendo bem adultos, até agora, e respeitando o espaço um do outro. Eu quero que ele seja feliz” contou.

CASA DE VIDRO

Outro acontecimento marcante nesta edição foi a entrada dos moradores da Casa de Vidro, na última semana. Trazendo informações externas, os novos participantes mexeram o jogo e dividiram opiniões. Entretanto, dona Evandra diz que Lucas não deu muita bola para os brothers.

“Eu acho que Lucas não acreditou muito nas informações dos moradores da Casa de Vidro. Tinham perguntas que faziam para Larissa que ela não sabia responder ou, até mesmo, respondia errado”, frisou a mãe do capixaba.

? Casa de Vidro #BBB22:

Com 52,77% dos votos para SIM, Gustavo e Larissa entram no BBB22#RedeBBB pic.twitter.com/3nk0Px2LuK — Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2022

COME DEMAIS

Lucas também foi alvo de críticas pelos participantes da casa por “comer demais”, chegando até a virar meme nas redes sociais. Sobre o episódio, Evandra não gostou do jeito que o filho foi tratado. “O Eliezer comia tudo, eles subiam para o quarto do líder para comer. Lucas foi o que mais deu estalecas, mas eles falavam dele o tempo todo”, comentou.

Lucas vai comer bem, e ele é o líder e ninguém do vip vai querer reclamar que ele come muito pois ELE É LÍDER e pode indicar a pessoa #BBB22 pic.twitter.com/67adPYgpTM — May (@maydlala) February 18, 2022

ALIANÇAS

Em relação às possíveis alianças do brother, Evandra Bissoli diz que o filho costuma seguir o coração. Mas garante que ele sabe de tudo que acontece no jogo. “As escolhas que faz não tem como interferir, foi do coração. Ele se aproximou muito do Arthur, por exemplo. Na verdade, parece que ele sabe de tudo que vai acontecer no jogo”, disse.

Assistindo ao “BBB” quase 24h por dia, Evandra conta que a saudade aperta às vezes do seu único filho. Mesmo assim, deseja que Lucas continue firme no jogo e fique na casa pelos próximos dois meses. “Tem dias que eu acordo e penso: ‘deixa eu ligar para Lucas pra ver ele onde ele tá'. Eu não durmo, fico vendo dia e noite o 'BBB'. Esse virou o meu ritmo, mas estou feliz por ele estar bem. Quero que ele fique até a final”, finalizou Bissoli.