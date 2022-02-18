Cantor da Calcinha Preta nega morte cerebral de Paulinha Abelha

Paulinha Abelha está internada desde o dia 13 Crédito: Reprodução @Paulinha Abelha

A cantora Paulinha Abelha, de 43 anos, foi transferida para o Hospital Primavera, na Zona Sul de Aracaju, no fim da noite de quinta-feira (17), para fazer novos exames renais, segundo a assessoria da artista. Após piora do quadro clínico de Paulinha, circularam informações de que ela estaria com uma bactéria no cérebro e que até teriam já decretado a morte cerebral da cantora. O companheiro de banda, Bell Oliver gravou um vídeo no stories do Instagram negando a informação.

“Passando aqui para desmentir essas fake news que estão falando que Paulinha teve morte cerebral. Isso é mentira! Ela continua internada, sim, mas estável e em nome de Jesus vai sair dessa. Podem repassar para todo mundo. Ela continua internada, está sendo medicada e bem assistida. Em nome de Jesus ela vai vencer”, disse.

O cantor também pediu orações para a cura de Paulinha. “Continuem orando e pedindo força a Deus por nossa amiga Paulinha. Passando pra tranquilizar todos os fãs do Brasil, é mentira, fake news! Não propaguem essa fake news. Paulinha está internada, mas zero chance de morte cerebral. Continuem as orações, continuem mandando boas vibrações pra nossa abelha, que ela merece. Em breve estaremos contando novidades boas pra vocês”.

COMUNICADO

Os responsáveis pela rede social da banda Calcinha Preta divulgaram um comunicado, também desmentindo que a cantora estaria com morte cerebral decretada.

"Em virtude de especulações e notas infundadas, a equipe da banda Calcinha Preta pede aos jornalistas, amigos e fãs que considerem como oficiais as informações postadas nas redes da artista e do grupo, que manterão todos cientes sobre o estado de saúde da nossa querida Paulinha Abelha. Todos os boletins serão divulgados com assinatura dos médicos que estão se dedicando ao tratamento da artista", diz a postagem na rede social.

ORAÇÕES