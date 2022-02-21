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BBB 22

Maria afirma que não se arrepende de participação no "BBB 22"

No Domingão, atriz relembrou agressão que culminou com sua expulsão. "No momento que eu fiz, era nítido que não tinha consciência do que estava fazendo", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 09:05

Maria do BBB 22
Maria do "BBB 22"  relembrou o episódio que acabou com a desclassificação dela no jogo Crédito: REprodução @BBB
Maria, que foi expulsa do BBB 22 (Globo) após bater com um balde na cabeça de Natália, participou do Domingão com Huck (também da Globo) neste domingo (20). A atriz relembrou o episódio que acabou com a desclassificação dela no jogo.
"Eu fiquei muito mais tranquila quando vi o VT porque deu para entender o lugar imediato de arrependimento", contou ao apresentador Luciano Huck e a seus convidados. "No momento que eu fiz, era nítido que não tinha consciência do que estava fazendo."
A agora ex-BBB contou que não se reconheceu naquela atitude. "Aqui fora eu não tinha essas reações", afirmou. "A minha tendência que eu tenho ao me alterar é o meu deboche."
A atriz contou que aceitou "sem titubear" a sua expulsão, mas que deixar o programa não foi nada fácil. "O primeiro momento foi de desespero", relatou. "Mas em seguida recebi acolhimento muito grande."
Ela disse que temia ser reduzida à cena da agressão e disse que ouviu muitos conselhos de fazer tratamento psicológico para controlar a agressividade. "Eu já fazia terapia aqui fora", disse. "Eu estava passando por momento conturbado, mas decidi aceitar o convite do programa por achar que era uma grande oportunidade."
Perguntada se, caso soubesse como sua jornada no programa terminaria, ela teria deixado de entrar na casa, ela respondeu que não. "Teria feito a mesma trajetória e cometido os mesmos erros, senão não tinha chegado aonde estou agora."
Além de Maria, a eliminada da semana, Bárbara Heck, também participou do programa. Ela comentou os 86% de votos que recebeu para sair do programa. "Estou fazendo história, estou entre as 10 maiores rejeições", comemorou.
O momento que mais chamou a atenção foi quando João Vicente de Castro, um dos convidados do programa, revelou que conhecia a modelo. Questionado por Huck, ele disse que ambos tinham "amigos em comum". "Eu sou uma pessoa bem relacionada", contou ela.
Ela disse também que não se arrependeu das alianças que fez na casa. Sobre Jade Picon, que era sua amiga dentro da casa, ela disse que a sentia "mais fria", mas respeitou a forma da influenciadora de se relacionar. "Não gosto de cobrar e tento respeitar o jeito do outro", afirmou.

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