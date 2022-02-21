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MC Guimê tatua o rosto da mulher, Lexa, em homenagem ao aniversário dela

'Decidi te presentear fazendo essa 'loucura' de amor, porque você merece isso e muito mais', escreveu cantor nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 14:33

MC Guimê tatua o rosto da mulher, Lexa
MC Guimê tatua o rosto da mulher, Lexa Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O cantor MC Guimê decidiu fazer uma homenagem à sua mulher, a também cantora Lexa, neste domingo, 20, dois dias antes do aniversário da artista. MC Guimê usou as redes sociais para mostrar uma nova tatuagem: o rosto de Lexa, vestida de noiva. O desenho foi inspirado em uma das fotos do dia do casamento dos dois. "Hoje eternizei na pele uma pessoa que já está eternizada em minha alma e no meu coração desde que a conheci", declarou o cantor em postagem no Instagram.
Guimê também disse que a tatuagem é símbolo de amor e gratidão à cantora. "Decidi te presentear fazendo essa 'loucura' de amor, porque você merece isso e muito mais", completou.
As fotos receberam elogios de colegas e fãs. A atriz Sabrina Sato escreveu: "ai, que amor. Vocês dois são demais. Estou aqui sempre na torcida". A cantora Simaria, o artista MC João e o perfil da dupla Brenno e Gustavo também enalteceram o casal e comentaram com corações.
Lexa aproveitou para repostar a homenagem no perfil dela no Instagram. "Te amo para sempre, MC Guimê. Obrigada pelo presente de aniversário", escreveu. Os dois artistas são casados há quase quatro anos. Oficializaram a união em maio de 2018 na Catedral da Sé, no centro da capital paulista.

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