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Polêmica!

Filho de Chico Anysio responde acusações de Malga Di Paula sobre herança

"Golpe baixo", escreveu Nizo Neto em publicação nas redes sociais sobre acusações da viúva de Chico Anysio, que disse não ter recebido "nenhum centavo" do dinheiro do ex-marido, morto em 2012
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 17:13

Nizo Neto reclamou da postura da viúva de Chico Anysio na disputa pelos bens do pai, morto em 2012
Nizo Neto reclamou da postura da viúva de Chico Anysio na disputa pelos bens do pai, morto em 2012 Crédito: Rede Globo
Nesta segunda-feira (21), Nizo Neto, filho de Chico Anysio, usou suas redes sociais para responder às declarações de Malga Di Paula, viúva do humorista. Em uma entrevista ao podcast ZonaV, Malga disse que não recebeu “nenhum centavo” do dinheiro do ex-marido, que morreu em 2012.
"Vai fazer dez anos que o Chico morreu mês que vem e, até hoje, não recebi nenhum centavo da minha herança e meu patrimônio está bloqueado. Fui privada de todos os meus direitos e isso me adoeceu demais", explicou Malga no podcast.
Ainda no podcast, a viúva de Chico Anysio falou sobre a briga com os outros oito herdeiros na Justiça pelos bens do humorista. "Alguns foram mais radicais e não quiseram sentar para conversar, um deles morreu enquanto eu estava em coma. Olha que ironia da vida. Ele tinha 39 anos e ficou brigando comigo durante quase dez anos para receber algo que nunca irá receber", falou, referindo-se a Cícero Chaves, DJ e filho de Chico que morreu em julho de 2021.
Nizo Neto, no entanto, disse que a demora do inventário é culpa da "incompetência e omissão dela". "Já faz algum tempo que a senhora Margarethe vem dando entrevistas bizarras, sempre se colocando como vítima em relação à herança (que por sinal não existe) e nós nunca nos manifestamos. Esse é um inventário que está rolando há 10 anos e esta demora se deve muito à incompetência e omissão dela enquanto inventariante", disse Nizo logo no início da publicação no Instagram.
O ator ainda escreveu que essa declaração de Malga ao podcast foi um "golpe baixo" e não gostou dela ter citado seu irmão que faleceu, ainda mais falando que ele foi radical em não querer conversar com ela sobre a herança do pai.
"Essa declaração que ela deu, usando o nome do meu falecido irmão em tom de ironia, foi realmente um golpe baixo muito escroto. Mais uma vez ela usa a imprensa para falar de um assunto particular, só que dessa vez foi longe demais usando o nome do Cícero, que não está aqui para se defender. Uma grande falta de respeito!", finalizou Nizo Neto.

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