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Cachos

Brunna Gonçalves mostra cabelo natural pela 1ª vez no BBB 22 e é elogiada

Um telespectador mais desavisado poderia acreditar que entrou uma nova participante no BBB 22 (Globo) nesta segunda-feira (21). Na verdade, trata-se de Brunna Gonçalves, que decidiu mostrar pela primeira vez durante o confinamento seu cabelo ao natural.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 20:30

Brunna Gonçalves
Brunna Gonçalves surgiu com cachos que chamaram a atenção tanto dentro quanto fora da casa Crédito: Reprodução TV Globo
Um telespectador mais desavisado poderia acreditar que entrou uma nova participante no BBB 22 (Globo) nesta segunda-feira (21). Na verdade, trata-se de Brunna Gonçalves, que decidiu mostrar pela primeira vez durante o confinamento seu cabelo ao natural.
A bailarina e mulher da cantora Ludmilla pediu a ajuda de Linn da Quebrada, que também tirou as tranças que ostentava desde o começo da edição recentemente. "Tirei a minha lace", disse referindo-se à peruca que costumava usar. "Agora vou tirar as tranças."
Após algum tempo e com a ajuda de Linn e também de Jessilane, Bruna surgiu com cachos que chamaram a atenção tanto dentro quanto fora da casa. "Caraca, está maravilhosa", comentou Laís. "Amei", concordou Larissa.
Às amigas, ela confidenciou que estava há um mês sem lavar porque os fios estavam cobertos pela lace. "Agora vou lavar", comemorou.
Entre os internautas, o novo visual também recebeu muitos elogios. "Pode abandonar as laces caras! Mil vezes o cabelo natural, está linda!", comentou uma internauta.
Alguns lembraram que ela pode sair no paredão de terça-feira (22), mas com muito estilo. "De cabelo novo para a eliminação amanhã, gosto assim!", brincou uma usuária do Twitter.

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