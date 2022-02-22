Lucas e Orelha lançam a primeira parte do DVD com participação de Belo

Lucas e Orelha posam com Belo durante gravação do DVD "Faz Parte" Crédito: Brunini/Divulgação

Durante a pandemia, Lucas e Orelha conseguiram se reinventar como artistas. A dupla, vencedora do programa "SuperStar", da TV Globo, em 2015, começou a publicar mashups com a releitura de vários sucessos nacionais e internacionais em suas redes. Com uma base eletrônica e sonoridades do R&B, eles regravaram diversos pagodes e chamaram muita atenção do público. Por isso, os dois agora se preparam para entrar no gênero musical com a benção de grandes nomes.

Na última sexta-feira (18), Lucas e Orelha lançaram a primeira parte de seu projeto audiovisual com a participação de Belo. O EP "Faz Parte" chega em todos os tocadores e com clipe das 4 faixas no YouTube pela gravadora Mousik.

"Faz Parte" é o nome da faixa carro-chefe do álbum. Na música, Lucas, Orelha e Belo versam sobre um amor recém acabado, mas que custa a ir embora.

"Faz parte / Beijar em outra boca lembrando de você / Faz parte / Dormir em outra cama tentando te esquecer / Faz parte"

A mistura de bateria digital com a levada do pagode está presente em todo o projeto, inclusive na estética dos artistas: o audiovisual transporta para um cenário cheio de referências da cultura afro-urbana.

As outras 3 faixas seguem a linha melódica do pagode com beats. Eles abrem o EP com um mashup de seus sucessos autorais "Não Vai Ter Mais", "Tempo ao Tempo" e "Preta Perfeita". "Karma" e "Tum Tum" completam a primeira parte do DVD mostrando o amadurecimento musical da dupla que agora entra na cena do pagode com discurso e identidade própria.

"Sinto que a gente se encontrou musicalmente e atingimos uma maturidade artística. Trabalhamos para que outros jovens pretos se identifiquem conosco e acreditem que podem realizar os seus sonhos também", conta Orelha.