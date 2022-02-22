Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Perto de lançar novo álbum, Djavan recebe quadro de mais de 1 bilhão de streams
Música

Perto de lançar novo álbum, Djavan recebe quadro de mais de 1 bilhão de streams

"Em tempos tão virtuais, saber que minha música foi ouvida, tocada, assistida mais de 1 bilhão de vezes me dá uma sensação de missão cumprida", diz o cantor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 11:28

Djavan recebe de Paulo Junqueiro, presidente da Sony Music Brasil, quadro sobre os mais de 1 bilhão de streams
Djavan recebe de Paulo Junqueiro, presidente da Sony Music Brasil, quadro sobre os mais de 1 bilhão de streams Crédito: Divulgação/Sony Music
Um dos maiores nomes da música popular brasileira tem muito a comemorar em 2022. Com 73 anos recém completados, Djavan recebeu da gravadora Sony Music um quadro de mais de 1 bilhão de streams no digital. O cantor e compositor, que está em estúdio compondo e produzindo seu novo projeto de inéditas, também se prepara para lançar um show inédito de 1997 gravado no Montreux Jazz Festival, além de ser um dos destaques do palco mundo no Rock In Rio deste ano, com uma apresentação única e que promete ser memorável.
“É uma alegria enorme ter esse marco na minha carreira. Em tempos tão virtuais, saber que minha música foi ouvida, tocada, assistida mais de 1 bilhão de vezes me dá uma sensação de missão cumprida. Na verdade, sinto como se tivesse recebido 1 bilhão de beijos e 1 bilhão de abraços!”, conta Djavan.
Djavan recebe de Paulo Junqueiro, presidente da Sony Music Brasil, quadro sobre os mais de 1 bilhão de streams
Djavan e Paulo Junqueiro, presidente da Sony Music Brasil Crédito: Divulgação/Sony Music
O show de 1997, parte da turnê do álbum “Malásia”, gravado no Montreux Jazz Festival, estará disponível em áudio e vídeo nas plataformas digitais em breve e foi remasterizado por Steve Fallone, na Sterling Sound, em New Jersey, um dos principais estúdios de masterização do mundo. Esse será o 1º show da parceria inédita da gravadora Sony Music Brasil com o Festival, em que a multinacional disponibilizará diversas apresentações.
O novo álbum de inéditas de Djavan será seu 25º e será o sucessor de “Vesúvio”, lançado em 2018. A expectativa é que o disco chegue no meio do ano.

Veja Também

Lucas e Orelha lançam a primeira parte do DVD com participação de Belo

Banda McFly remarca shows no Brasil para maio

Aposta do pop, cantora Ruby traz a sensualidade da mulher preta em novo EP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados