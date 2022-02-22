Perto de lançar novo álbum, Djavan recebe quadro de mais de 1 bilhão de streams

Djavan recebe de Paulo Junqueiro, presidente da Sony Music Brasil, quadro sobre os mais de 1 bilhão de streams Crédito: Divulgação/Sony Music

Um dos maiores nomes da música popular brasileira tem muito a comemorar em 2022. Com 73 anos recém completados, Djavan recebeu da gravadora Sony Music um quadro de mais de 1 bilhão de streams no digital. O cantor e compositor, que está em estúdio compondo e produzindo seu novo projeto de inéditas, também se prepara para lançar um show inédito de 1997 gravado no Montreux Jazz Festival, além de ser um dos destaques do palco mundo no Rock In Rio deste ano, com uma apresentação única e que promete ser memorável.

“É uma alegria enorme ter esse marco na minha carreira. Em tempos tão virtuais, saber que minha música foi ouvida, tocada, assistida mais de 1 bilhão de vezes me dá uma sensação de missão cumprida. Na verdade, sinto como se tivesse recebido 1 bilhão de beijos e 1 bilhão de abraços!”, conta Djavan.

Djavan e Paulo Junqueiro, presidente da Sony Music Brasil Crédito: Divulgação/Sony Music

O show de 1997, parte da turnê do álbum “Malásia”, gravado no Montreux Jazz Festival, estará disponível em áudio e vídeo nas plataformas digitais em breve e foi remasterizado por Steve Fallone, na Sterling Sound, em New Jersey, um dos principais estúdios de masterização do mundo. Esse será o 1º show da parceria inédita da gravadora Sony Music Brasil com o Festival, em que a multinacional disponibilizará diversas apresentações.