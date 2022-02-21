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Cinema capixaba

Gravado em Vitória, curta "Tá Tudo Bem?" relata a importância do diálogo entre gerações

Filme produzido por jovens de 13 a 18 anos, integrantes do projeto Território do Bem, em Vitória, terá lançamento nesta segunda-feira (21), a partir das 20h, gratuitamente pelo YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 18:27

“Tá Tudo Bem?” estreia nesta segunda (21), no canal do YouTube Cultura na Praça - Território do Bem
“Tá Tudo Bem?” estreia nesta segunda (21), no canal do YouTube Cultura na Praça - Território do Bem Crédito: Reprodução
Fruto de uma oficina de cinema realizada em 2021, com jovens de 13 a 18 anos moradores de bairros periféricos de Vitória - confirmando o caráter social e transformador da arte -, o curta-metragem capixaba "Tá Tudo Bem?" estreia gratuitamente nesta segunda (21), a partir das 20h, no canal do YouTube do projeto Cultura na Praça - Território do Bem.   
Na trama, três jovens procuram reafirmar seus desejos, escolhas e trajetórias, em uma troca de diálogos e experiências entre várias gerações. Kellen Mara Ferreira Gomes, Rhayara Christinee de Oliveira e Rubi Pianca Jesus convidam as avós Maria da Penha L. Lima e Neuza Muniz dos Santos a integrarem o elenco, compartilhando percursos de suas histórias de vidas. Concelita Manoel Rangel e Lea Maria Ribeiro Amon também participam do filme, em um elenco formado praticamente por mulheres.
A oficina de cinema foi ministrada pelo cineasta Cris Azzi, no Instituto João XXIII, localizado no bairro Consolação (Vitória). Na ocasião, também foram oferecidas duas oficinas de flipbook (técnica de animação no papel), com orientação do cineasta e coordenador do projeto, Gilberto Scarpa.

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A ação abrangeu nove bairros de Vitória integrantes do projeto Território do Bem: Penha, Bonfim, Consolação, Engenharia, Floresta, Gurigica, Itararé, Jaburu e São Benedito. Em dezembro, durante cinco dias, os alunos tiveram a oportunidade de estudar todas as etapas que envolvem a criação de um filme, resultando no curta-metragem.
Segundo o coordenador da empreitada, Gilberto Scarpa, os jovens fizeram uma imersão total no fazer audiovisual. "Eles foram convidados a conhecer e a participar da concepção de um filme, da feitura de um roteiro, das gravações e também das cenas. Esse processo incluiu a exposição de ideias e a expressão de desejos e subjetividades. Tudo por meio da plataforma do cinema e do trabalho em grupo, o que exige escuta e diálogo. Ao final, temos o filme a ser exibido, resultado da experiência do encontro, das descobertas e aprendizados", comenta.
A produção do curta também envolveu uma investigação sobre o patrimônio cultural do Território do Bem, trazendo à cena os moradores e suas práticas cotidianas, a visualidade da região e seus espaços.
Cena do curta-metragem capixaba “Tá Tudo Bem?”
Cena do curta-metragem capixaba “Tá Tudo Bem?” Crédito: Reprodução
Em abril, em data a ser definida, está marcado para acontecer a última etapa do projeto com um evento público e gratuito, incluindo a estreia presencial do filme e a apresentação dos flipbooks produzidos pelos alunos. No encontro, também haverá apresentações de artistas locais, além da exibição de um filme em longa-metragem para toda a família, que deve ser definido futuramente.
“Tá Tudo Bem?” é um dos "braços" do projeto "Cultura na Praça", que circula pelo país promovendo cultura e gerando oportunidades para jovens e adolescentes. Mais de 30 mil pessoas já participaram da iniciativa e, em trabalho com os alunos de cada comunidade, já foram produzidos 26 curtas-metragens, com quatro ainda em fase de finalização.

LANÇAMENTO DO CURTA-METRAGEM "TÁ TUDO BEM?"

  • O QUE É: Curta-metragem produzido por jovens de 13 a 18 anos, integrantes do projeto Território do Bem, em Vitória
  • QUANDO: Segunda-feira (21), a partir das 20h, gratuitamente, no canal do YouTube do Cultura na Praça - Território do Bem

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