Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • ExFest seleciona artistas capixabas para 2ª edição da mostra
Cultura

ExFest seleciona artistas capixabas para 2ª edição da mostra

Serão selecionadas sete atrações, que receberão um cachê de R$ 2,5 mil. Inscrições abrem na segunda-feira (21) e seguem até 21 de março. Os shows serão realizados no evento marcado para maio
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 09:00

A cantora capixaba
Budah é um dos nomes confirmados para o ExFest 2ª Edição: inscrições para interessados em participar começa na segunda-feira (21) Crédito: Reprodução/Youtube/COLORS
Uma mostra criada para valorizar a diversidade e a pluralidade de compositores independentes e da música produzida no Espírito Santo. Esse continua sendo o objetivo do ExFest, que chega a sua segunda edição com exibições online pelo YouTube - direito do Palácio Sônia Cabral, em Vitória - entre os dias 13 e 15 de maio.
Antes disso, porém, o encontro abre inscrições para selecionar sete atrações a partir desta segunda (21). Até 21 de março, os interessados podem se inscrever por meio de um formulário que será disponibilizado no Instagram e YouTube. Idealizado pela cantora e compositora Bella Nogueira, o ExFest pagará um cachê de R$ 2,5 mil para cada selecionado. 
No ato da inscrição, artistas e bandas precisam comprovar que moram no Espírito Santo há, pelo menos, dois anos e ter repertório autoral para realizar um show de 40 minutos.
O proponente terá que detalhar a proposta do show, registrar o impacto sociocultural do trabalho na cena capixaba e enviar portfólio, contendo clipping e fotos. Os candidatos ainda poderão optar por um estilo musicail: rap/hip-hop, rock ou folk/MPB.

DIVERSIDADE

Na temática rap/hip-hop, as apresentações acontecem em 13 de maio, e o edital reserva três vagas. Entre as escolhas, prioritariamente uma será para um representante LGBTQ+ e uma para mulheres. Podem participar artistas solo, duos, trios e bandas.
A categoria rock também conta com três vagas, e os shows acontecerão em 14 de maio. Neste escopo, o festival reserva um espaço prioritário para mulheres e um para pessoas pretas. Podem se inscrever artistas solo, duos, trios e bandas. Neste caso, o músico precisa se apresentar acompanhado de pelo menos outros dois integrantes, isto é, não vale o show "voz e violão".     
Por fim, o tema folk/MPB conta com uma vaga. As apresentações serão transmitidas em 15 de maio. Podem participar artistas solo, duos, trios e bandas. Diferentemente do eixo do rock, o selecionado terá a possibilidade de se apresentar em formato individual.

Veja Também

Orquestra Sinfônica do ES abre temporada 2022 com ópera "O Caixeiro da Taverna"

Claudia Leitte divulga a capa de seu novo single “De Passagem”

Carnaval 2022: de Wesley Safadão a Ludmilla, veja os shows que vão agitar o ES

Além do edital de seleção, o ExFest 2ª Edição - cujo primeiro festival ocorreu em 2021 - conta com cinco "headliners" em seu lineup: a rapper Budah, Bella Nogueira, o compositor Izar, a banda Cainã e a Vizinhança do Espelho e o cantor, compositor e produtor musical paulistano radicado em Salvador/BA, Leo Cavalcanti, convidado para promover um intercâmbio com os artistas que produzem música no Espírito Santo.
O Explicanção, realizador da mostra, é um canal do YouTube independente (que conta com tradução de músicas em libra) criado por Bella Nogueira em maio de 2020 para dar voz aos trabalhadores do meio cultural, que estão entre os mais prejudicados pela paralização das atividades por conta da pandemia da Covid-19. 

INSCRIÇÕES PARA O EXFEST 2ª EDIÇÃO

  • QUANDO: De 21 de fevereiro a 21 de março
  • COMO SE INSCREVER: Pelos canais de contato do Explicanção, seja pelo Instagram ou YouTube 
  • SELECIONADOS: Serão sete classificados, que receberão cachês de R$ 2,5 mil para um show online de 40 minutos. O evento acontece entre os dias 13 e 15 de maio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados