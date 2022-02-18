ExFest seleciona artistas capixabas para 2ª edição da mostra

Budah é um dos nomes confirmados para o ExFest 2ª Edição: inscrições para interessados em participar começa na segunda-feira (21) Crédito: Reprodução/Youtube/COLORS

Uma mostra criada para valorizar a diversidade e a pluralidade de compositores independentes e da música produzida no Espírito Santo. Esse continua sendo o objetivo do ExFest, que chega a sua segunda edição com exibições online pelo YouTube - direito do Palácio Sônia Cabral , em Vitória - entre os dias 13 e 15 de maio.

Antes disso, porém, o encontro abre inscrições para selecionar sete atrações a partir desta segunda (21). Até 21 de março, os interessados podem se inscrever por meio de um formulário que será disponibilizado no Instagram YouTube . Idealizado pela cantora e compositora Bella Nogueira, o ExFest pagará um cachê de R$ 2,5 mil para cada selecionado.

No ato da inscrição, artistas e bandas precisam comprovar que moram no Espírito Santo há, pelo menos, dois anos e ter repertório autoral para realizar um show de 40 minutos.

O proponente terá que detalhar a proposta do show, registrar o impacto sociocultural do trabalho na cena capixaba e enviar portfólio, contendo clipping e fotos. Os candidatos ainda poderão optar por um estilo musicail: rap/hip-hop, rock ou folk/MPB.

DIVERSIDADE

Na temática rap/hip-hop, as apresentações acontecem em 13 de maio, e o edital reserva três vagas. Entre as escolhas, prioritariamente uma será para um representante LGBTQ+ e uma para mulheres. Podem participar artistas solo, duos, trios e bandas.

A categoria rock também conta com três vagas, e os shows acontecerão em 14 de maio. Neste escopo, o festival reserva um espaço prioritário para mulheres e um para pessoas pretas. Podem se inscrever artistas solo, duos, trios e bandas. Neste caso, o músico precisa se apresentar acompanhado de pelo menos outros dois integrantes, isto é, não vale o show "voz e violão".

Por fim, o tema folk/MPB conta com uma vaga. As apresentações serão transmitidas em 15 de maio. Podem participar artistas solo, duos, trios e bandas. Diferentemente do eixo do rock, o selecionado terá a possibilidade de se apresentar em formato individual.

Além do edital de seleção, o ExFest 2ª Edição - cujo primeiro festival ocorreu em 2021 - conta com cinco "headliners" em seu lineup: a rapper Budah, Bella Nogueira, o compositor Izar, a banda Cainã e a Vizinhança do Espelho e o cantor, compositor e produtor musical paulistano radicado em Salvador/BA, Leo Cavalcanti, convidado para promover um intercâmbio com os artistas que produzem música no Espírito Santo.

O Explicanção, realizador da mostra, é um canal do YouTube independente (que conta com tradução de músicas em libra) criado por Bella Nogueira em maio de 2020 para dar voz aos trabalhadores do meio cultural, que estão entre os mais prejudicados pela paralização das atividades por conta da pandemia da Covid-19.

INSCRIÇÕES PARA O EXFEST 2ª EDIÇÃO