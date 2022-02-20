Beach club de Guarapari cancela programação de shows do carnaval

O beach club P12 Guarapari anunciou o cancelamento da programação de shows prevista para o carnaval de 2022. A decisão foi anunciada neste sábado (19) após o município de Guarapari ser novamente classificado como em risco moderado (amarelo) no 95º Mapa de Risco para a Covid-19 do governo do Espírito Santo, divulgado na sexta-feira (18).
A casa de shows informou que trabalhava com a expectativa da cidade voltar ao risco baixo nesta semana, o que permitiria a realização dos eventos programados com até 50% do público permitido. Uma vez no risco moderado, no entanto, a realização dos shows ficaria inviável.
O carnaval da P12 Guarapari tinha atrações nacionais previstas para todos os dias entre a sexta-feira (25/02) e a terça-feira (01/03).
Entre os nomes agendados estavam Wesley Safadão, Barões da Pisadinha, Péricles, Harmonia do Samba e Ludmilla.
Reembolso de ingressos
O direção do beach club informou que quem já adquiriu ingresso para algum dos shows da programação de carnaval pode pedir o reembolso integral e imediato.
Esse procedimento deve ser feito pelo site da empresa que vende os tickets da casa: www.lebillet.com.br/helpdesk. Para fazer o pedido é necessário estar logado com a sua conta.