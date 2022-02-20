Beach club de Guarapari cancela programação de shows do carnaval

Show na P12 Guarapari: programação de carnaval teria nomes como Ludmilla e Barões da Pisadinha Crédito: Leo Gurgel

A casa de shows informou que trabalhava com a expectativa da cidade voltar ao risco baixo nesta semana, o que permitiria a realização dos eventos programados com até 50% do público permitido. Uma vez no risco moderado, no entanto, a realização dos shows ficaria inviável.

O carnaval da P12 Guarapari tinha atrações nacionais previstas para todos os dias entre a sexta-feira (25/02) e a terça-feira (01/03).

Entre os nomes agendados estavam Wesley Safadão, Barões da Pisadinha, Péricles, Harmonia do Samba e Ludmilla.

Reembolso de ingressos

O direção do beach club informou que quem já adquiriu ingresso para algum dos shows da programação de carnaval pode pedir o reembolso integral e imediato.