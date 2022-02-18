Subiu para 30 o número de cidades do Espírito Santo fora da classificação de risco baixo para a transmissão do coronavírus. Elaborado com base em indicadores da pandemia, o 95º mapa de risco foi divulgado nesta sexta-feira (18), pelo Governo do Estado.
Covid-19 - número de cidades fora do risco baixo sobe para 30 no ES
No mapa anterior, eram 29 municípios em risco moderado (de cor amarela). Entre as cidades que entraram nessa classificação de risco estão Nova Venécia e Mimoso do Sul. Por outro lado, Aracruz e Viana voltaram à faixa de menor transmissão (cor verde).
O novo mapa valerá a partir da próxima segunda-feira (21) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 27 de fevereiro.
O QUE MUDOU
- Migraram do risco baixo para o moderado: Água Doce do Norte, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Marataízes, Vargem Alta, Mimoso do Sul, Guaçuí e Brejetuba.
- Recuaram do risco moderado para o baixo: Ecoporanga, Pedro Canário, Aracruz, Viana, Piúma, Rio Novo do Sul, Atílio Vivácqua e Ibatiba.
CLASSIFICAÇÃO COMPLETA
- Risco moderado: Água Doce do Norte, Anchieta, Barra de São Francisco, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Nova Venécia, Pinheiros, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Vargem Alta, Vila Velha e Vitória.
- Risco baixo: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marilândia, Montanha, Mucurici, Muqui, Pancas, Pedro Canário, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Sooretama, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão e Vila Valério.
ENTENDA O MAPA DE RISCO
Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
- Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.
- Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Vale lembrar que, em outubro do ano passado, o Governo do Estado chegou a criar o "risco muito baixo" – que poderia ser alcançado pelas microrregiões diante do cumprimento de três indicadores de vacinação. No entanto, devido à quarta onda da pandemia, esse nível foi temporariamente suspenso.