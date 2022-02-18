Covid-19 - número de cidades fora do risco baixo sobe para 30 no ES

O novo mapa valerá a partir da próxima segunda-feira (21) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 27 de fevereiro.

Comparação entre o 94º e o 95º mapa de risco do Espírito Santo

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.