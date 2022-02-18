Covid-19: ritmo de transmissão diminui e ES tem queda de casos e mortes

Ritmo de transmissão do coronavírus está caindo no Estado Crédito: Shutterstock

Espírito Santo enfrentou, durante o mês de janeiro, um dos piores períodos da pandemia da Covid-19 , registrando recordes diários de infecções pela doença. Agora, porém, o ritmo de transmissão do coronavírus está caindo no Estado, o que significa que há uma tendência de redução do número de novos casos.

Segundo dados divulgados pelo diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, nesta sexta-feira (18), o ritmo de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo está em 2,78. Na última semana, também conforme dados do IJSN, o indicador estava em 3,67.

Isso significa dizer que, hoje, 10 pessoas infectadas pelo coronavírus têm capacidade de transmitir para quase 28 pessoas. Há sete dias, 10 pessoas que contraíam a doença contagiavam praticamente 37.

Rt da Covid-19 no Espírito Santo

A tendência de redução do ritmo de transmissão também se aplica à Grande Vitória . A região, que na última semana apresentava um Rt de 3,11, agora está com o indicador em 2,26. Ou seja, 10 pessoas infectadas pelo coronavírus podem transmitir a doença para outras 23.

Os municípios do interior do Estado, que há sete dias apresentavam o Rt de 4,24, também seguem a prerrogativa da redução do indicador, que atingiu, nesta sexta-feira, 3,16. Isso é o mesmo que dizer que 10 pessoas podem passar o vírus para outras 31.

ES SEGUE COM REDUÇÃO DE MORTES E CASOS

Apesar da redução nos valores absolutos, a média móvel de mortes dos últimos 14 dias segue em alta. O indicador está em 21,57, um aumento de 24,28% em relação à média anterior, que era de 17,36. Com a redução dos óbitos, porém, a tendência é de que a média móvel também caia.

Os casos de Covid-19 no Estado também estão caindo. Na última semana, foram contabilizados 37.669 novos casos da doença no Estado. Já nesta semana, foram registradas 13.861 novas infecções.

A média móvel de novos casos dos últimos 14 dias apresentou uma redução drástica, chegando a 4.605. Este é um número 67,4% menor que o registrado no cálculo anterior, que era de 14.125.