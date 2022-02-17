Mutirão no ES contra Covid vai vacinar crianças e aplicar dose de reforço

Campanha de vacinação quer acelerar aplicação de doses em crianças e adolescentes Crédito: Reprodução/Márcia Leal (Prefeitura de Cachoeiro)

Para acelerar a vacinação contra a Covid-19 do Espírito Santo, será realizado, nesta sexta-feira (18) e sábado (19), um mutirão em 53 municípios capixabas. O público-alvo são crianças entre 5 e 11 anos e pessoas que podem receber a dose de reforço da vacina, a terceira dose. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (17) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Segundo a Sesa, a população terá acesso às doses em locais e horários estratégicos e predefinidos pelas gestões municipais. Serão disponibilizadas a primeira e segunda doses (D1 e D2), além da dose de reforço, de acordo com cada faixa etária, por livre demanda.

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Segundo levantamento das regionais de Saúde Metropolitana e Central, a expectativa é que sejam vacinadas mais de 54 mil pessoas. Os municípios das regiões Norte e Sul que aderiram ao mutirão ainda não informaram o quantitativo de doses que será disponibilizado.

De acordo com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, os mutirões têm como objetivo garantir mais celeridade na vacinação e proporcionar que crianças retornem às escolas de forma mais segura.

A Sesa encaminhou aos municípios um ofício orientando sobre a ampliação da vacinação contra a Covid-19 de crianças, seguindo as seguintes recomendações:

Vacinar crianças de 5 anos de idade e as crianças de 5 a 11 anos imunossuprimidas com a Pfizer pediátrica;

Priorizar a vacinação de crianças de 6 a 11 anos com doses da Coronavac;

Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade com a Coronavac ou Pfizer adulto;

Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade imunossuprimidos com a Pfizer adulto.

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

Alfredo Chaves Cachoeiro de Itapemirim Itapemirim Jerônimo Monteiro Marataízes Muniz Freire Afonso Cláudio Aracruz Brejetuba Cariacica Conceição do Castelo Domingos Martins Fundão Guarapari Ibatiba Ibiraçu Itarana João Neiva Laranja da Terra Marechal Floriano Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa Serra Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória Águia Branca Alto Rio Novo Baixo Guandu Governador Lindenberg Linhares Mantenópolis Marilândia Pancas Rio Bananal São Domingos do Norte São Gabriel da Palha Sooretama Vila Valério Água Doce do Norte Barra de São Francisco Boa Esperança Ecoporanga Jaguaré Montanha Mucurici Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo São Mateus Vila Pavão

BALANÇO DA VACINAÇÃO NO ES

De acordo com a Plataforma Vacina e Confia, até a tarde desta quinta-feira (17), o Espírito Santo tem 3.268.018 pessoas vacinadas com a primeira dose. Os números também apontam que 2.815.983 receberam a segunda dose, e 1.200.080 já tiveram aplicada a dose de reforço (entre adultos, idosos, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos).