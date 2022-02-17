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Nesta sexta e sábado

Mutirão no ES contra Covid vai vacinar crianças e aplicar dose de reforço

População terá acesso às doses em locais e horários estratégicos e predefinidos. Veja a lista das 53 cidades que participam da mobilização

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 19:45

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 fev 2022 às 19:45
Cachoeiro terá vacinação itinerante contra Covid
Campanha de vacinação quer acelerar aplicação de doses em crianças e adolescentes Crédito: Reprodução/Márcia Leal (Prefeitura de Cachoeiro)
Para acelerar a vacinação contra a Covid-19 do Espírito Santo, será realizado, nesta sexta-feira (18) e  sábado (19), um mutirão em 53 municípios capixabas. O público-alvo são  crianças entre 5 e 11 anos e pessoas  que podem receber a dose de reforço da vacina, a terceira dose. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (17) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Segundo a Sesa, a população terá acesso às doses em locais e horários estratégicos e predefinidos pelas gestões municipais. Serão disponibilizadas a primeira e segunda doses (D1 e D2), além da dose de reforço, de acordo com cada faixa etária, por livre demanda.
Mutirão no ES contra Covid vai vacinar crianças e aplicar dose de reforço -
Segundo levantamento das regionais de Saúde Metropolitana e Central, a expectativa é que sejam vacinadas mais de 54 mil pessoas. Os municípios das regiões Norte e Sul que aderiram ao mutirão ainda não informaram o quantitativo de doses que será disponibilizado.
De acordo com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, os mutirões têm como objetivo garantir mais celeridade na vacinação e proporcionar que crianças retornem às escolas de forma mais segura.
A Sesa encaminhou aos municípios um ofício orientando sobre a ampliação da vacinação contra a Covid-19 de crianças, seguindo as seguintes recomendações:
  • Vacinar crianças de 5 anos de idade e as crianças de 5 a 11 anos imunossuprimidas com a Pfizer pediátrica;
  • Priorizar a vacinação de crianças de 6 a 11 anos com doses da Coronavac;
  • Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade com a Coronavac ou Pfizer adulto;
  • Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade imunossuprimidos com a Pfizer adulto.

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

  1. Alfredo Chaves 
  2. Cachoeiro de Itapemirim 
  3. Itapemirim 
  4. Jerônimo Monteiro 
  5. Marataízes 
  6. Muniz Freire 
  7. Afonso Cláudio 
  8. Aracruz 
  9. Brejetuba 
  10. Cariacica 
  11. Conceição do Castelo 
  12. Domingos Martins 
  13. Fundão 
  14. Guarapari 
  15. Ibatiba 
  16. Ibiraçu 
  17. Itarana 
  18. João Neiva 
  19. Laranja da Terra 
  20. Marechal Floriano 
  21. Santa Leopoldina 
  22. Santa Maria de Jetibá 
  23. Santa Teresa 
  24. Serra 
  25. Venda Nova do Imigrante 
  26. Viana 
  27. Vila Velha 
  28. Vitória 
  29. Águia Branca 
  30. Alto Rio Novo 
  31. Baixo Guandu 
  32. Governador Lindenberg 
  33. Linhares 
  34. Mantenópolis 
  35. Marilândia 
  36. Pancas 
  37. Rio Bananal 
  38. São Domingos do Norte 
  39. São Gabriel da Palha 
  40. Sooretama 
  41. Vila Valério 
  42. Água Doce do Norte 
  43. Barra de São Francisco 
  44. Boa Esperança 
  45. Ecoporanga 
  46. Jaguaré 
  47. Montanha 
  48. Mucurici 
  49. Pedro Canário 
  50. Pinheiros 
  51. Ponto Belo 
  52. São Mateus 
  53. Vila Pavão

BALANÇO DA VACINAÇÃO NO ES

De acordo com a Plataforma Vacina e Confia, até a tarde desta quinta-feira (17), o Espírito Santo tem 3.268.018 pessoas vacinadas com a primeira dose. Os números também apontam que 2.815.983  receberam a segunda dose, e 1.200.080 já tiveram aplicada a dose de reforço (entre adultos, idosos, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos).
Na faixa etária entre 5 e 11 anos de idade, foram vacinadas 118.684 crianças. O público desse grupo no Estado é composto por 393.089 pessoas.

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