Para acelerar a vacinação contra a Covid-19 do Espírito Santo, será realizado, nesta sexta-feira (18) e sábado (19), um mutirão em 53 municípios capixabas. O público-alvo são crianças entre 5 e 11 anos e pessoas que podem receber a dose de reforço da vacina, a terceira dose. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (17) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Segundo a Sesa, a população terá acesso às doses em locais e horários estratégicos e predefinidos pelas gestões municipais. Serão disponibilizadas a primeira e segunda doses (D1 e D2), além da dose de reforço, de acordo com cada faixa etária, por livre demanda.
Mutirão no ES contra Covid vai vacinar crianças e aplicar dose de reforço -
Segundo levantamento das regionais de Saúde Metropolitana e Central, a expectativa é que sejam vacinadas mais de 54 mil pessoas. Os municípios das regiões Norte e Sul que aderiram ao mutirão ainda não informaram o quantitativo de doses que será disponibilizado.
De acordo com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, os mutirões têm como objetivo garantir mais celeridade na vacinação e proporcionar que crianças retornem às escolas de forma mais segura.
A Sesa encaminhou aos municípios um ofício orientando sobre a ampliação da vacinação contra a Covid-19 de crianças, seguindo as seguintes recomendações:
- Vacinar crianças de 5 anos de idade e as crianças de 5 a 11 anos imunossuprimidas com a Pfizer pediátrica;
- Priorizar a vacinação de crianças de 6 a 11 anos com doses da Coronavac;
- Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade com a Coronavac ou Pfizer adulto;
- Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade imunossuprimidos com a Pfizer adulto.
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES
- Alfredo Chaves
- Cachoeiro de Itapemirim
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Muniz Freire
- Afonso Cláudio
- Aracruz
- Brejetuba
- Cariacica
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Itarana
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Governador Lindenberg
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Pancas
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- Sooretama
- Vila Valério
- Água Doce do Norte
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Montanha
- Mucurici
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Vila Pavão
BALANÇO DA VACINAÇÃO NO ES
De acordo com a Plataforma Vacina e Confia, até a tarde desta quinta-feira (17), o Espírito Santo tem 3.268.018 pessoas vacinadas com a primeira dose. Os números também apontam que 2.815.983 receberam a segunda dose, e 1.200.080 já tiveram aplicada a dose de reforço (entre adultos, idosos, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos).
Na faixa etária entre 5 e 11 anos de idade, foram vacinadas 118.684 crianças. O público desse grupo no Estado é composto por 393.089 pessoas.