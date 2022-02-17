Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Anúncio em Alegre

Governador prevê liberação de recursos para afetados pela chuva no ES

Renato Casagrande visitou pontos afetados pela chuva em Alegre na manhã desta quinta-feira (17). Estado analisa a liberação do Cartão Reconstrução e captação de recursos com o governo federal

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 13:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 fev 2022 às 13:36
Governo do Espírito Santo anuncia medidas para ajudar cidades atingida spela chuva
Governo do Espírito Santo anuncia medidas para ajudar cidades atingida spela chuva Crédito: Governo do Estado
O governador Renato Casagrande (PSB) espera captar recursos com o governo federal e liberar parcelas pelo Cartão Reconstrução para os moradores que tiveram prejuízos dos moradores com a chuva que atinge Espírito Santo  nestes últimos dias. O anuncio foi feito na manhã desta quinta-feira (17) durante visita ao município de Alegre, que foi uma das cidades mais assoladas pela chuva na tarde desta quarta-feira (16).
Em coletiva de imprensa, Casagrande disse que há a possibilidade do Estado, por meio Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), disponibilizar recursos do Cartão Reconstrução, que prevê valores para a compra de materiais de construção, móveis e até eletrodomésticos paras as famílias atingidas. O valor, porém, não foi divulgado.

Veja Também

Motorista salva seu carro segundos antes de deslizamento em Alegre

Vídeo: correnteza assusta moradores em Jerônimo Monteiro

Ele também afirmou que irá solicitar ao governo federal recursos que ajudem em obras de infraestrutura na cidade de Alegre e outros municípios do ES afetados por conta da chuva. Para isso, informou que vai solicitar ao governo federal que seja permitida a liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pessoas atingidas. Em paralelo, disse que vai trabalha para permitir o parcelamento e a não cobrança de ICMS para os empreendedores que tiveram seus estoques atingidos.
“Os secretários estaduais da Fazenda estão se reunindo e vão discutir a questão do Rio de Janeiro e vamos fazer adesão a esse pedido. Também estamos estudando outros benefícios, como o Cartão Reconstrução ES, que foi um instrumento criado pelo Governo do Estado para atender a famílias que perderam bens em decorrência de tragédias desse tipo”, disse.

INFRAESTRUTURA

O governador percorreu ruas da cidade acompanhado de uma comitiva composta pelo prefeito de Alegre, Nemrod Emerick; o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira; o coordenador estadual da Defesa Civil, André Có e o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER), Luiz César Maretto.
“Estamos ajudando no que é necessário neste momento, seja alimento, seja material, colchão, material de limpeza tudo que é preciso fazer para que a as famílias tenham condição adequada de vida. Outra ajuda é com equipamentos para que desobstruir estradas e limpar as ruas em Alegre e demais municípios”, disse Renato Casagrande.
Obras de infraestrutura também foram mencionadas pelo governo para prevenir desastres naturais em áreas de risco. Pelo Fundo Cidades, criado neste ano, o governo prevê o repasse de até R$ 500 mil para cada uma das 78 prefeituras do Estado. O valor, segundo Casagrande, é destinado à execução de projetos.

Veja Também

Chuva no ES: "Cenário é de destruição", diz prefeito de Alegre

Chuva no ES: muro cai e mata uma pessoa em Alegre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Chuva no ES defesa civil Renato Casagrande Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados