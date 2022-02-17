Governador prevê liberação de recursos para afetados pela chuva no ES

Governo do Espírito Santo anuncia medidas para ajudar cidades atingida spela chuva Crédito: Governo do Estado

O governador Renato Casagrande (PSB) espera captar recursos com o governo federal e liberar parcelas pelo Cartão Reconstrução para os moradores que tiveram prejuízos dos moradores com a chuva que atinge Espírito Santo nestes últimos dias. O anuncio foi feito na manhã desta quinta-feira (17) durante visita ao município de Alegre , que foi uma das cidades mais assoladas pela chuva na tarde desta quarta-feira (16).

Em coletiva de imprensa, Casagrande disse que há a possibilidade do Estado, por meio Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), disponibilizar recursos do Cartão Reconstrução, que prevê valores para a compra de materiais de construção, móveis e até eletrodomésticos paras as famílias atingidas. O valor, porém, não foi divulgado.

Ele também afirmou que irá solicitar ao governo federal recursos que ajudem em obras de infraestrutura na cidade de Alegre e outros municípios do ES afetados por conta da chuva. Para isso, informou que vai solicitar ao governo federal que seja permitida a liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pessoas atingidas. Em paralelo, disse que vai trabalha para permitir o parcelamento e a não cobrança de ICMS para os empreendedores que tiveram seus estoques atingidos.

“Os secretários estaduais da Fazenda estão se reunindo e vão discutir a questão do Rio de Janeiro e vamos fazer adesão a esse pedido. Também estamos estudando outros benefícios, como o Cartão Reconstrução ES, que foi um instrumento criado pelo Governo do Estado para atender a famílias que perderam bens em decorrência de tragédias desse tipo”, disse.

INFRAESTRUTURA

O governador percorreu ruas da cidade acompanhado de uma comitiva composta pelo prefeito de Alegre, Nemrod Emerick; o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira; o coordenador estadual da Defesa Civil, André Có e o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER), Luiz César Maretto.

“Estamos ajudando no que é necessário neste momento, seja alimento, seja material, colchão, material de limpeza tudo que é preciso fazer para que a as famílias tenham condição adequada de vida. Outra ajuda é com equipamentos para que desobstruir estradas e limpar as ruas em Alegre e demais municípios”, disse Renato Casagrande.