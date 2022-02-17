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Chuva no ES

Vídeo: correnteza assusta moradores em Jerônimo Monteiro

Água invadiu ruas e comércios, além da quadra de uma escola. Já em Guaçuí, prefeitura registrou quedas de muros e deslizamentos de terra

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 11:45

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 fev 2022 às 11:45
Além de Alegre, os municípios de Jerônimo Monteiro e Guaçuí foram afetados pela chuva na noite desta quarta-feira (16). Na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, moradores ficaram assustados com os alagamentos. Já em Guaçuí, na Região do Caparaó,  A Defesa Civil da cidade registrou deslizamentos de terra e queda de muros.
De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), divulgados na manhã desta quinta-feira (17), Guaçuí registrou o segundo maior volume de chuva nas ultimas 24 horas, com 77,65 milímetros.
Segundo a Defesa Civil de Guaçuí, foram registrados dois deslizamentos de terra, duas quedas de muro nos bairros Avenida José Alexandre e Tancredo Neves e três quedas de barreiras em regiões centrais da cidade.
Deslizamento de terra em Guaçuí Crédito: Divulgação/ PMG
Duas pessoas foram retiradas de casa por conta do perigo de movimentação de terra. Aproximadamente 24 famílias sofreram danos com alagamentos, por problema de drenagem do bairro Lagoa. Nesta quinta-feira, a prefeitura está realizando limpeza em diversos pontos da cidade e a manutenção do calçamento.

JERÔNIMO MONTEIRO

As comunidades do interior de Jerônimo Monteiro também sofreram com inundações durante a noite. Vídeos divulgados pela prefeitura, registrados por moradores na noite de quarta, mostram a força da água invadindo um bar na localidade de Barra Limpa.
Outros alagamentos foram registrados na localidade de Rancharia. Segundo a prefeitura, na região central, no bairro Parada Cristal, a água invadiu parte da escola municipal André Altoé. A quadra ficou alagada. Apesar do volume de chuva, as aulas não foram suspensas.
No bairro Parada Cristal, a água invadiu parte da escola municipal André Altoé, em Jerônimo Monteiro
No bairro Parada Cristal, a água invadiu parte da escola municipal André Altoé, em Jerônimo Monteiro Crédito: Divulgação/ PMJM
Há registro de estradas danificadas e pontos obstruídos. As máquinas da prefeitura estão, nesta manhã, em deslocamento para desobstruir os trechos mais graves. Não houve registro de alagamento nas residências e não há desalojados na cidade.

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