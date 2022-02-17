Vídeo: correnteza assusta moradores em Jerônimo Monteiro

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Além de Alegre , os municípios de Jerônimo Monteiro e Guaçuí foram afetados pela chuva na noite desta quarta-feira (16). Na zona rural de Jerônimo Monteiro , no Sul do Espírito Santo, moradores ficaram assustados com os alagamentos. Já em Guaçuí , na Região do Caparaó, A Defesa Civil da cidade registrou deslizamentos de terra e queda de muros.

Segundo a Defesa Civil de Guaçuí, foram registrados dois deslizamentos de terra, duas quedas de muro nos bairros Avenida José Alexandre e Tancredo Neves e três quedas de barreiras em regiões centrais da cidade.

Deslizamento de terra em Guaçuí Crédito: Divulgação/ PMG

Duas pessoas foram retiradas de casa por conta do perigo de movimentação de terra. Aproximadamente 24 famílias sofreram danos com alagamentos, por problema de drenagem do bairro Lagoa. Nesta quinta-feira, a prefeitura está realizando limpeza em diversos pontos da cidade e a manutenção do calçamento.

JERÔNIMO MONTEIRO

As comunidades do interior de Jerônimo Monteiro também sofreram com inundações durante a noite. Vídeos divulgados pela prefeitura, registrados por moradores na noite de quarta, mostram a força da água invadindo um bar na localidade de Barra Limpa.

Outros alagamentos foram registrados na localidade de Rancharia. Segundo a prefeitura, na região central, no bairro Parada Cristal, a água invadiu parte da escola municipal André Altoé. A quadra ficou alagada. Apesar do volume de chuva, as aulas não foram suspensas.

No bairro Parada Cristal, a água invadiu parte da escola municipal André Altoé, em Jerônimo Monteiro Crédito: Divulgação/ PMJM