Alegre foi onde mais choveu no ES em 24 horas; cidade tem 154 pessoas fora de casa

Ruas ficam totalmente alagadas após temporal em Alegre Crédito: Redes Sociais

O município de Alegre , na região Sul do Espírito Santo , foi o que registrou o maior volume de chuvas em 24 horas, com 114 milímetros, de acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) divulgados nesta quinta-feira (17). Além disso, 154 pessoas estão desalojadas na cidade.

Guaçuí, com 77,65 mm de precipitações em 24 horas, e Cariacica, com 37,56 mm, são as outras duas cidades que tiveram o maior acumulado de chuvas no Estado, de acordo com o Cemaden. Confira a lista abaixo:

Alegre 114,00 Guaçuí 77,65 Cariacica 37,56 Pedro Canário 33,20 Irupi 33,00 Ecoporanga 31,26 Iúna 30,40 Água Doce Do Norte 25,00 Nova Venécia 22,39 Venda Nova Do Imigrante 18,80 São José Do Calçado 18,60 Anchieta 14,80 Mantenópolis 13,02 Vila Velha 12,21 Santa Leopoldina 11,78 Pancas 10,46 Jerônimo Monteiro 10,23

Alegre ainda possui dois alertas em vigência, emitidos pelo Cemaden, de risco hidrológico e outro de movimento de massas, ambos de risco alto. Outras 17 cidades do Estado também receberam alertas, sendo sete assinalados como nível alto: quatro para risco hidrológico (Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte e Rio Bananal) e dois para movimento de massa (São Mateus e Guaçuí).

"CENÁRIO DE DESTRUIÇÃO"

O prefeito da cidade, Nemrod Emerick, o Nirrô, afirmou que "o cenário é de destruição" . Segundo ele, como a chuva parou de chover apenas no início da noite de quarta-feira (16), o levantamento de prejuízos na cidade começará a ser feito apenas na manhã desta quinta (17).

"Foi uma chuva muito forte na tarde de hoje, as águas subiram muito, alagando as principais ruas do município, em diversos bairros. Como o solo está muito encharcado, começou também a ter queda de muitas barreiras. Fomos surpreendidos com a notícia da queda de um muro sobre uma pessoa, que acabou vindo a óbito" Nemrod Emerick - Prefeito de Alegre

"Só não começamos hoje porque, quando parou de chover, já estava no início da noite. Receberemos o governador às 8h da manhã e, às 16h, teremos a visita do ministro do Desenvolvimento Regional para nos ajudar no processo de recuperação e reconstrução do nosso município. A cidade ficou destruída, e estamos clamando a população para que estejamos unidos neste momento para ajudar quem perdeu tudo", disse.

ENXURRADA

A dona de casa Alecsandra Aguiar Rodrigues registrou da casa dela uma enxurrada na Rua Ana Borges Barbosa, no bairro Guararema, em Alegre. A água e a lama desceram a via com força, assustando os moradores. Até uma árvore é levada pela correnteza. Veja: