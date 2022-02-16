Novos alertas: chuvas e ventos intensos previstos para todo o ES

Nas cidades em laranja pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos ficam na casa dos 60 aos 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já nas localidades em amarelo, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos atingirem os 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.