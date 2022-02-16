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Avisos do Inmet

Novos alertas: chuvas e ventos intensos previstos para todo o ES

Algumas localidades estão sinalizadas com os dois avisos meteorológicos; os alertas para o Estado valem até as 11h desta quinta-feira (17)

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 11:43

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 fev 2022 às 11:43
Novos alertas: chuvas e ventos intensos previstos para todo o ES
Novos alertas: chuvas e ventos intensos previstos para todo o ES Crédito: Inmet
Todo o Espírito Santo está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a possibilidade de chuvas intensas. O alerta laranja, de perigo, compreende 49 cidades, já o amarelo, de perigo potencial, abrange 50 municípios. Algumas localidades estão sinalizadas com as duas cores. Os avisos valem até as 11h desta quinta-feira (17). Como mostrou o Climatempo, uma nova zona de convergência vai trazer mais chuva para o Estado.
Nas cidades em laranja pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos ficam na casa dos 60 aos 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Municípios em laranja:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Apiacá
  8. Atílio Vivacqua
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Bom Jesus do Norte
  12. Brejetuba
  13. Cachoeiro de Itapemirim
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Ecoporanga
  21. Governador Lindenberg
  22. Guaçuí
  23. Ibatiba
  24. Ibitirama
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itarana
  28. Iúna
  29. Jerônimo Monteiro
  30. Laranja da Terra
  31. Mantenópolis
  32. Marechal Floriano
  33. Marilândia
  34. Mimoso do Sul
  35. Mucurici
  36. Muniz Freire
  37. Muqui
  38. Nova Venécia
  39. Pancas
  40. Santa Leopoldina
  41. Santa Maria de Jetibá
  42. Santa Teresa
  43. São Domingos do Norte
  44. São Gabriel da Palha
  45. São José do Calçado
  46. São Roque do Canaã
  47. Vargem Alta
  48. Venda Nova do Imigrante
  49. Vila Pavão

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Já nas localidades em amarelo, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos atingirem os 60 km/h. O risco  é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades em amarelo:
  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Atílio Vivacqua
  5. Boa Esperança
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Cariacica
  8. Colatina
  9. Conceição da Barra
  10. Domingos Martins
  11. Ecoporanga
  12. Fundão
  13. Governador Lindenberg
  14. Guarapari
  15. Ibiraçu
  16. Iconha
  17. Itapemirim
  18. Jaguaré
  19. João Neiva
  20. Linhares
  21. Marataízes
  22. Marechal Floriano
  23. Marilândia
  24. Mimoso do Sul
  25. Montanha
  26. Mucurici
  27. Muqui
  28. Nova Venécia
  29. Pedro Canário
  30. Pinheiros
  31. Piúma
  32. Ponto Belo
  33. Presidente Kennedy
  34. Rio Bananal
  35. Rio Novo do Sul
  36. Santa Leopoldina
  37. Santa Maria de Jetibá
  38. Santa Teresa
  39. São Domingos do Norte
  40. São Gabriel da Palha
  41. São Mateus
  42. São Roque do Canaã
  43. Serra
  44. Sooretama
  45. Vargem Alta
  46. Viana
  47. Vila Pavão
  48. Vila Valério
  49. Vila Velha
  50. Vitória

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