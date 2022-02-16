Novos alertas: chuvas e ventos intensos previstos para todo o ES

Todo o Espírito Santo está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a possibilidade de chuvas intensas. O alerta laranja, de perigo, compreende 49 cidades, já o amarelo, de perigo potencial, abrange 50 municípios. Algumas localidades estão sinalizadas com as duas cores. Os avisos valem até as 11h desta quinta-feira (17). Como mostrou o Climatempo, uma nova zona de convergência vai trazer mais chuva para o Estado.
Nas cidades em laranja pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos ficam na casa dos 60 aos 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Municípios em laranja:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
Já nas localidades em amarelo, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos atingirem os 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades em amarelo:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Boa Esperança
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muqui
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória