Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alerta do Climatempo

Nova zona de convergência vai trazer mais chuva para o ES

O corredor de umidade favorece a ocorrência de muita chuva até domingo (20) na Região Sudeste do país, mas perde força no Espírito Santo no fim de semana

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 07:05

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 fev 2022 às 07:05
Avenida Cezar Hilal
Chuva em Vitória, nesta terça-feira (15) Crédito: Fernando Madeira
O tempo deve continuar chuvoso no Espírito Santo. Segundo o Climatempo, uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) vai trazer mais chuva para o Estado a partir desta quinta-feira (17). A formação desse novo corredor de umidade vai favorecer a ocorrência de muita chuva, pelo menos até o dia (20) na Região Sudeste do país, mas no território capixaba perde força no fim de semana.
Conforme explica o portal Climatempo, regiões do Rio de Janeiro e de Minas Gerais devem registrar grandes volumes de chuva neste período. Nos primeiros dias de atuação, a zona de convergência também provoca chuva volumosa no Espírito Santo, mas diminui entre sábado (19) e domingo (20). 
Previsão de acumulado de chuva no país Crédito: Climatempo 
A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é o principal sistema meteorológico do verão no Brasil, responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre parte das Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, de acordo com o portal. 
Os meteorologistas do Climatempo explicam que, somente neste verão, estação que começou em 21 de dezembro de 2021, já houve o registro de cinco episódios de ZCAS sobre o Brasil. Com esta nova prevista a partir de quinta-feira (17), serão seis episódios em um curto período.
Segundo o Climatempo, o que explica a maior quantidade de eventos de ZCAS no verão (2021-2022) é a temperatura da água do oceano Atlântico abaixo do normal, na porção entre a costa do Sul e do Sudeste.
Isto gera uma circulação de ventos que injeta mais umidade do mar para o continente. Este reforço de umidade intensifica o sistema de pressão atmosférica chamado de Alta da Bolívia (AB), que se forma em torno de 10 quilômetros de altitude. A intensificação da AB reforça um cavado sobre o Nordeste (circulação de ventos no sentido horário), também a 10 quilômetros de altitude.
A presença da AB e deste cavado são dois sistemas fundamentais para ocorrer a formação de uma ZCAS. Com a água do mar entre o Sul e o Sudeste com temperatura abaixo do normal, a AB e o cavado do Nordeste têm se formando mais facilmente e, por isso, ocorreram um maior número de episódios de ZCAS desde o início do verão.
Segundo a equipe de previsão climática da Climatempo, esta deve ser a última ZCAS até o fim do verão. A estação termina no  dia 20 de março 2022.

Veja Também

Risco laranja: ES recebe novo alerta de chuva para 49 cidades

Vídeo: forte chuva deixa ruas alagadas em Aracruz

Vídeos: alerta climático se confirma e temporal atinge a Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Climatempo Previsão do Tempo tempestade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados