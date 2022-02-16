Nova zona de convergência vai trazer mais chuva para o ES

Chuva em Vitória, nesta terça-feira (15) Crédito: Fernando Madeira

O tempo deve continuar chuvoso no Espírito Santo . Segundo o Climatempo , uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) vai trazer mais chuva para o Estado a partir desta quinta-feira (17). A formação desse novo corredor de umidade vai favorecer a ocorrência de muita chuva, pelo menos até o dia (20) na Região Sudeste do país, mas no território capixaba perde força no fim de semana.

Conforme explica o portal Climatempo, regiões do Rio de Janeiro e de Minas Gerais devem registrar grandes volumes de chuva neste período. Nos primeiros dias de atuação, a zona de convergência também provoca chuva volumosa no Espírito Santo, mas diminui entre sábado (19) e domingo (20).

Previsão de acumulado de chuva no país Crédito: Climatempo

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é o principal sistema meteorológico do verão no Brasil, responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre parte das Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, de acordo com o portal.

Os meteorologistas do Climatempo explicam que, somente neste verão, estação que começou em 21 de dezembro de 2021, já houve o registro de cinco episódios de ZCAS sobre o Brasil. Com esta nova prevista a partir de quinta-feira (17), serão seis episódios em um curto período.

Segundo o Climatempo, o que explica a maior quantidade de eventos de ZCAS no verão (2021-2022) é a temperatura da água do oceano Atlântico abaixo do normal, na porção entre a costa do Sul e do Sudeste.

Isto gera uma circulação de ventos que injeta mais umidade do mar para o continente. Este reforço de umidade intensifica o sistema de pressão atmosférica chamado de Alta da Bolívia (AB), que se forma em torno de 10 quilômetros de altitude. A intensificação da AB reforça um cavado sobre o Nordeste (circulação de ventos no sentido horário), também a 10 quilômetros de altitude.

A presença da AB e deste cavado são dois sistemas fundamentais para ocorrer a formação de uma ZCAS. Com a água do mar entre o Sul e o Sudeste com temperatura abaixo do normal, a AB e o cavado do Nordeste têm se formando mais facilmente e, por isso, ocorreram um maior número de episódios de ZCAS desde o início do verão.