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Chuva no ES: dia marcado por alagamentos, inundações e duas mortes

Mortes foram registradas nas cidades de Alegre, no Sul, e em Nova Venécia, na Região Noroeste. Estado segue sob alerta de chuvas fortes

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 21:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2022 às 21:50
Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Nesta data em que Petrópolis, no Rio de Janeiro, ainda contabiliza as dezenas  de mortos em decorrência das enxurradas na cidade — 94 até as 21 horas — o Espírito Santo teve o dia também marcado pelo impacto das fortes chuvas. De Norte a Sul, foram registrados alagamentos e inundações. Duas pessoas morreram. 

A COINCIDÊNCIA DA "GUARAREMA": LOCAIS COM MESMO NOME, EM CIDADES DISTINTAS, DEBAIXO D'ÁGUA

Entre os vídeos mais impressionantes registrados  até agora, está o de uma enxurrada de lama no bairro Guararema, em Alegre, na Região Sul do Estado. As imagens e o desespero dos moradores da Rua Ana Borges Barbosa chegam a ser assombrosos. Veja vídeo:
Mas foi em Nova Venécia, Região Noroeste, no distrito que também leva o nome de Guararema, que houve o registro da primeira morte em decorrência da chuva no Estado. Um homem tentou tirar o carro de uma área inundada, mas acabou arrastado pela água.  
Homem morre ao tentar salvar carro de inundação em Nova Venécia
Homem morre ao tentar salvar carro de inundação em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com a Defesa Civil da cidade, o veículo, um Chevrolet Onix branco, foi encontrado cerca de um quilômetro distante do local onde estava inicialmente. Já o corpo da vítima foi achado em outro ponto, mais distante do carro. O nome do homem não foi divulgado.

TRAGÉDIA EM ALEGRE: A SEGUNDA MORTE

Após uma forte chuva nesta tarde, houve um deslizamento de terra no centro da cidade, na região da Universidade Federal do Espírito Santo. Um muro do campus cedeu e atingiu uma casa. No local estava José Luiz Albani, ex-secretário de Agricultura da cidade. Ele acabou morrendo. O repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, esteve no local e se deparou com o cenário de destruição. 
Muro cede, atinge casa e mata ex-secretário de Agricultura de Alegre
Muro cede, atinge casa e mata ex-secretário de Agricultura de Alegre Crédito: João Henrique Castro

ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES

SOB ALERTAS 

Todo o Espírito Santo está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a possibilidade de chuvas intensas. O alerta laranja, de perigo, compreende 49 cidades. Já o amarelo, de perigo potencial, abrange 50 municípios. Algumas localidades estão sinalizadas com as duas cores. Os avisos valem até as 11h desta quinta-feira (17).

ZONA DE CONVERGÊNCIA E MAIS CHUVA NO ES

Segundo o Climatempo, uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) vai trazer mais chuva para o Estado a partir desta quinta-feira (17). A formação desse novo corredor de umidade vai favorecer a ocorrência de muita chuva pelo menos até o dia (20) na Região Sudeste do país, mas no território capixaba perde força no fim de semana.

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