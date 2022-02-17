Chuva no ES: dia marcado por alagamentos, inundações e duas mortes

Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Nesta data em que Petrópolis, no Rio de Janeiro, ainda contabiliza as dezenas de mortos em decorrência das enxurradas na cidade — 94 até as 21 horas — o Espírito Santo teve o dia também marcado pelo impacto das fortes chuvas. De Norte a Sul, foram registrados alagamentos e inundações. Duas pessoas morreram.
A COINCIDÊNCIA DA "GUARAREMA": LOCAIS COM MESMO NOME, EM CIDADES DISTINTAS, DEBAIXO D'ÁGUA
Entre os vídeos mais impressionantes registrados até agora, está o de uma enxurrada de lama no bairro Guararema, em Alegre, na Região Sul do Estado. As imagens e o desespero dos moradores da Rua Ana Borges Barbosa chegam a ser assombrosos. Veja vídeo:
Mas foi em Nova Venécia, Região Noroeste, no distrito que também leva o nome de Guararema, que houve o registro da primeira morte em decorrência da chuva no Estado. Um homem tentou tirar o carro de uma área inundada, mas acabou arrastado pela água.
De acordo com a Defesa Civil da cidade, o veículo, um Chevrolet Onix branco, foi encontrado cerca de um quilômetro distante do local onde estava inicialmente. Já o corpo da vítima foi achado em outro ponto, mais distante do carro. O nome do homem não foi divulgado.
TRAGÉDIA EM ALEGRE: A SEGUNDA MORTE
Após uma forte chuva nesta tarde, houve um deslizamento de terra no centro da cidade, na região da Universidade Federal do Espírito Santo. Um muro do campus cedeu e atingiu uma casa. No local estava José Luiz Albani, ex-secretário de Agricultura da cidade. Ele acabou morrendo. O repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, esteve no local e se deparou com o cenário de destruição.
ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES
SOB ALERTAS
Todo o Espírito Santo está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a possibilidade de chuvas intensas. O alerta laranja, de perigo, compreende 49 cidades. Já o amarelo, de perigo potencial, abrange 50 municípios. Algumas localidades estão sinalizadas com as duas cores. Os avisos valem até as 11h desta quinta-feira (17).
ZONA DE CONVERGÊNCIA E MAIS CHUVA NO ES
Segundo o Climatempo, uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) vai trazer mais chuva para o Estado a partir desta quinta-feira (17). A formação desse novo corredor de umidade vai favorecer a ocorrência de muita chuva pelo menos até o dia (20) na Região Sudeste do país, mas no território capixaba perde força no fim de semana.