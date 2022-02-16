Córrego transborda e comunidade de Alfredo Chaves alaga; vídeo

Os moradores do distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, sofreram mais uma vez com alagamentos após a chuva, na tarde desta terça-feira (15). Imagens feitas por populares mostram que o córrego, que corta a comunidade, transbordou.
Ruas da região central do distrito voltaram a ficar cobertas pela água. Na segunda-feira (14), os moradores também registraram alagamento. “Foi muito pior que a de segunda. Desta vez, ficou mais alagado que na chuva passada. Várias casas foram alagadas e uma vizinha perdeu vários móveis. Hoje, as ruas estão cheias de lama”, contou a moradora Luana Fardin.
Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Aldinei Cardoso, apesar dos registros, não houve chamados ao órgão ontem. Há informações de estradas interditadas devido a quedas de barreiras. “Nesta manhã, estamos nos dirigindo até o distrito para avaliar a situação, trabalhar na limpeza com máquinas e equipe da secretaria de Obras e Agricultura”, disse.
São Bento de Urânia fica a 45 quilômetros da sede de Alfredo Chaves e o acesso possui trechos de estradas de terra.