Córrego transborda e comunidade de Alfredo Chaves alaga; vídeo

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Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Aldinei Cardoso, apesar dos registros, não houve chamados ao órgão ontem. Há informações de estradas interditadas devido a quedas de barreiras. “Nesta manhã, estamos nos dirigindo até o distrito para avaliar a situação, trabalhar na limpeza com máquinas e equipe da secretaria de Obras e Agricultura”, disse.