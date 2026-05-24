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Gastronomia

Café da manhã de domingo: 3 receitas deliciosas e práticas com ovo 

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para começar o dia
Portal Edicase

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Publicado em 24 de Maio de 2026 às 07:52

Wrap de ovos mexidos com legumes (Imagem: OlegD | Shutterstock)
Wrap de ovos mexidos com legumes Crédito: Imagem: OlegD | Shutterstock
Nada melhor do que começar o domingo com receitas caseiras, práticas e cheias de sabor. Versáteis e nutritivos, os preparos com ovo permitem criar refeições leves, cremosas e muito apetitosas para deixar a manhã mais agradável. Com poucos ingredientes e etapas simples, dá para variar o cardápio e transformar o café da manhã em um momento ainda mais gostoso.
A seguir, veja 3 receitas deliciosas e práticas com ovo para o café da manhã de domingo!

1. Wrap de ovos mexidos com legumes

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 2 tortilhas
  • 2 colheres de sopa de tomate cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 colher de sopa de requeijão
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o sal e a pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue rapidamente o tomate e o pimentão. Adicione os ovos batidos e mexa até ficarem cremosos. Desligue o fogo e misture o cheiro-verde. Em fogo médio, aqueça as tortilhas em outra frigideira por alguns segundos. Espalhe o requeijão sobre cada tortilha e distribua os ovos mexidos no centro. Enrole formando um wrap e sirva em seguida.
Muffin com espinafre e queijo (Imagem: lentinagaras | Shutterstock)
Muffin com espinafre e queijo Crédito: Imagem: lentinagaras | Shutterstock

2. Muffin com espinafre e queijo 

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 1/2 xícara de espinafre picado
  • 1/4 de xícara de queijo muçarela ralado
  • 1 colher de sopa de cebola cortada em cubos
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue rapidamente a cebola e o espinafre. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture o refogado de espinafre, o cheiro-verde e a muçarela ao ovo. Distribua a mistura em forminhas de muffin untadas com azeite, preenchendo até cerca de 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até os muffins ficarem firmes e levemente dourados. Retire do forno, aguarde amornar, desenforme e sirva em seguida.

3. Crepioca com queijo branco

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 2 colheres de sopa de queijo branco cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de tomate cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata o ovo com a goma de tapioca, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite em fogo médio. Despeje a massa e cozinhe em fogo baixo até firmar. Vire a crepioca e distribua o queijo branco, o tomate e o cheiro-verde sobre metade da massa. Dobre ao meio e cozinhe por mais alguns instantes até o queijo aquecer. Sirva em seguida.

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