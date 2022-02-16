Cinco cidades do ES tiveram os maiores acumulados de chuva do país

Água transbordou em ruas e causou transtornos Crédito: Leitor | A Gazeta

Linhares ocupa a terceira posição nesse ranking, com 129,2 mm, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e da Defesa Civil Estadual. O volume de chuva foi maior do que a média esperada para todo o mês, de 120 mm. No município, 36 pessoas estão desabrigadas, sendo 25 adultos e 11 crianças. Elas estão em abrigos disponibilizados pela prefeitura. Com as chuvas intensas, um muro do condomínio Casa Linda, no bairro Vila Isabel, caiu. Foram registrados também pontos de alagamento nas localidades de Três Barras, Interlagos, Shell, Santa Cruz e Olaria.

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São Mateus apresentou um acumulado de chuva de 100,2 mm. Até o momento, 56 famílias foram atendidas pela prefeitura local, somando 135 pessoas. Há 11 famílias desabrigadas na cidade, onde a Defesa Civil interditou três casas. No entanto, os moradores se recusam a sair dos imóveis. Até o momento, nove famílias foram inseridas no Aluguel Social.

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Em Aracruz, choveu 103,3 mm nas últimas 24 horas. Foram registrados pontos de alagamentos nas comunidades de Portelinha, Fátima e Clemente. A prefeitura foi procurada fornecer para informações mais recentes. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

Em Cariacica, foram registrados 92,3 mm de chuva. O temporal causou o desabamento de um muro e risco de desabamento da escadaria de acesso a um imóvel. O local foi interditado pela Defesa Civil municipal. Imagens enviadas por leitores mostram a força da chuva. Um homem chegou, inclusive, a cair em um valão . No município, são 10 desalojados.

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Já em Rio Bananal, choveu um acumulado de 115,2 mm. A reportagem tenta contato com a Defesa Civil municipal para informar os impactos da chuva na cidade.

LISTA DOS MUNICÍPIOS COM OS MAIORES ACUMULADOS