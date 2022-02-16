Veja como doar e ajudar as vítimas da forte chuva em Petrópolis (RJ)

Dezenas de casas foram destruídas em deslizamento causado pelas fortes chuvas dessa terça-feira (15) em Petrópolis (RJ)

Até o meio desta madrugada, haviam sido registradas 207 ocorrências, sendo 171 deslizamentos. Também ocorreram alagamentos e quedas de árvores. Os bairros mais atingidos são Centro, Quitandinha, Caxambu, Alto da Serra, Coronel Veiga, Duarte da Silveira, Floresta, Caxambu e Chácara Flora.