Veja como doar e ajudar as vítimas da forte chuva em Petrópolis (RJ)

Várias campanhas buscam arrecadar doações para as vítimas da forte chuva que atingiu a cidade de Petrópolis, que fica na Região Serrana do Rio de Janeiro, nessa terça-feira (15). As doações podem ser feitas em dinheiro ou itens básicos, como alimentos e produtos de higiene. Na manhã desta quarta-feira (16), a demanda mais urgente era por água mineral.
SAIBA COMO DOAR
- O Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) Petrópolis está arrecadando alimentos, cobertores, água potável, roupas e itens de higiene pessoal e de limpeza. As doações podem ser entregues na Rua Monsenhor Bacelar, nº 400, no Centro. A doação pode ser feita também em dinheiro na conta do Banco do Brasil (agência 2885-1 e conta corrente 127599-2). O CNPJ é 27.219.757/0001-27.
- A organização comunitária SOSerra também está recebendo doações via Pix (24) 9 9303-8885.
- A Cáritas Arquidiocesana de Petrópolis está aceitando doações em dinheiro. A transferência pode ser feita para um conta do Banco Bradesco (agência 0814-1 e conta corrente 48500-4).
- O clube Botafogo colocou à disposição o Estádio Nilton Santos para doações de mantimentos. As entregas podem ser feitas na Rua José dos Reis, nº 425, no bairro Engenho de Dentro, pelo portão Norte 2.
- O Vasco da Gama também disponibilizou o ginásio do Estádio São Januário e a sede náutica da lagoa. As doações podem ser feitas na Rua General Almério de Moura, nº 13 e na Rua General Tasso Fragoso, nº 65.
- O governo do Rio de Janeiro e a instituição beneficente Rio Solidário estão arrecadando insumos, como materiais de higiene e limpeza, roupas, calçados, toalhas, cobertores, água mineral, copos descartáveis e utensílios domésticos. As doações podem ser entregues na Travessa Euclides de Matos, nº 17, no bairro Laranjeiras. Quem quiser ajudar com uma quantia em dinheiro pode fazer uma transferência via Pix para o CNPJ: 00.517.666/000-111.
- O clube Fluminense também está recebendo doações na própria sede, que fica na Rua Álvaro Chaves, nº 41, no bairro Laranjeiras.
- A Ação da Cidadania está arrecadando doações de alimentos, água, itens de higiene, colchões e peças de vestuário. Os itens podem ser entregues na sede da ONG, na Rua da Gamboa nº 246, em Gamboa.
- Em parceria com a Ação da Cidadania, os shoppings do grupo Ancar Ivanhoe também estão arrecadando água e itens de higiene e limpeza para serem enviados a Petrópolis. Os pontos de coleta ficam no: Shopping Boulevard, Botafogo Praia Shopping, Madureira Shopping, Shopping Nova Iguaçu, Rio Desing Barra, Rio Desing Leblon e Shopping Nova América.
AS INUNDAÇÕES E MORTES
A forte chuva dessa terça-feira (15) em Petrópolis provocou inundações, enxurradas e deslizamentos, deixando dezenas de mortos e muitos desabrigados, segundo o Corpo de Bombeiros. A prefeitura local decretou estado de calamidade pública.
Até o meio desta madrugada, haviam sido registradas 207 ocorrências, sendo 171 deslizamentos. Também ocorreram alagamentos e quedas de árvores. Os bairros mais atingidos são Centro, Quitandinha, Caxambu, Alto da Serra, Coronel Veiga, Duarte da Silveira, Floresta, Caxambu e Chácara Flora.