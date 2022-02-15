Homem cai em valão da Avenida América durante alagamento em Cariacica

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As fortes chuvas que alagaram diversos bairros de Cariacica nesta terça-feira (15), por pouco, não causaram um grave acidente em Jardim América – onde um homem caiu em um valão e quase se afogou, na tentativa de atravessar a Avenida América, que estava completamente tomada pela água.

Ao presenciar a queda, o comerciante Roger Bicalho e alguns colegas se juntaram para salvar a vítima, identificada apenas como Ronaldo. Segurando em uma corda, o trabalhador (que aparece de camiseta vermelha no vídeo) andou devagar até a parte central da via, estendeu a mão e puxou o homem.

"Para quem não conhece, há partes fechadas e abertas sobre o valão. Nosso medo era que ele fosse sugado para debaixo da laje. Se isso acontecesse, não íamos mais conseguir socorrê-lo" Roger Bicalho - Comerciante

De acordo com o Roger, eles tentaram alertar o homem sobre o perigo de tentar atravessar, mas não foram ouvidos. "Eu, que trabalho lá há 20 anos, sabia mais ou menos onde estava a laje, mas estava tudo coberto pela água. Fiquei com medo de cair e ser sugado para o fundo do valão", comentou.

Após o resgate feito nesta tarde, os trabalhadores ficaram conversando com Ronaldo em um estabelecimento da região e até tomaram um cafezinho juntos. "Quando chove, lá enche muito rápido, mas como é perto da Baía de Vitória, a água também escoa em uns 30 minutos", contou.

PROBLEMA ANTIGO: CARRO JÁ CAIU EM VALÃO

Além dos alagamentos serem frequentes, o comerciante Roger Bicalho disse que a falta de sinalização e solução para os valões abertos é antiga. Ele confessou que não tem esperanças do problema ser resolvido. "Hoje nem sequer tem obra, e obra pública no Brasil sempre demora", reclamou.

Na semana passada, a equipe da TV Gazeta esteve no local e conversou com moradores e trabalhadores da região. A reclamação sobre o descaso do poder público era geral. Muitos também tinham medo de acidentes como o de hoje acontecerem. Um carro já chegou a cair nos valões.