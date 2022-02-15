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Homem cai em valão da Avenida América durante alagamento em Cariacica

Roger Bicalho trabalha na região e fez o resgate no início da tarde desta terça-feira (15); aberturas na parte central da via já persistem desde o ano passado

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 20:26

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

15 fev 2022 às 20:26
As fortes chuvas que alagaram diversos bairros de Cariacica nesta terça-feira (15), por pouco, não causaram um grave acidente em Jardim América – onde um homem caiu em um valão e quase se afogou, na tentativa de atravessar a Avenida América, que estava completamente tomada pela água.
Ao presenciar a queda, o comerciante Roger Bicalho e alguns colegas se juntaram para salvar a vítima, identificada apenas como Ronaldo. Segurando em uma corda, o trabalhador (que aparece de camiseta vermelha no vídeo) andou devagar até a parte central da via, estendeu a mão e puxou o homem.
"Para quem não conhece, há partes fechadas e abertas sobre o valão. Nosso medo era que ele fosse sugado para debaixo da laje. Se isso acontecesse, não íamos mais conseguir socorrê-lo"
Roger Bicalho - Comerciante
De acordo com o Roger, eles tentaram alertar o homem sobre o perigo de tentar atravessar, mas não foram ouvidos. "Eu, que trabalho lá há 20 anos, sabia mais ou menos onde estava a laje, mas estava tudo coberto pela água. Fiquei com medo de cair e ser sugado para o fundo do valão", comentou.
Após o resgate feito nesta tarde, os trabalhadores ficaram conversando com Ronaldo em um estabelecimento da região e até tomaram um cafezinho juntos. "Quando chove, lá enche muito rápido, mas como é perto da Baía de Vitória, a água também escoa em uns 30 minutos", contou.

PROBLEMA ANTIGO: CARRO JÁ CAIU EM VALÃO

Além dos alagamentos serem frequentes, o comerciante Roger Bicalho disse que a falta de sinalização e solução para os valões abertos é antiga. Ele confessou que não tem esperanças do problema ser resolvido. "Hoje nem sequer tem obra, e obra pública no Brasil sempre demora", reclamou.
Na semana passada, a equipe da TV Gazeta esteve no local e conversou com moradores e trabalhadores da região. A reclamação sobre o descaso do poder público era geral. Muitos também tinham medo de acidentes como o de hoje acontecerem. Um carro já chegou a cair nos valões.
Questionada, a Prefeitura de Cariacica afirmou que o Governo do Estado fará obras na Avenida América, que incluem a cobertura do valão e outras reformas. O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que as intervenções devem durar um ano e sete meses.
Homem cai em valão da Avenida América durante alagamento em Cariacica

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