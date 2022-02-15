O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuva intensa para o Espírito Santo. Os avisos valem até as 10h desta quarta-feira (16) e evidenciam fevereiro como um mês de chuvas acima da média no Estado. Alguns municípios foram classificados com as cores laranja (perigo) e amarelo (perigo potencial).
Trinta e cinco cidades capixabas estão classificadas no alerta laranja. Nessas localidades, chove entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem chegar aos 100 km/h e ainda existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Confira as cidades classificadas em laranja:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
ES recebe dois novos alertas de chuva e ventos intensos
Nas 40 cidades em amarelo, incluindo a Grande Vitória, a chuva fica entre os 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos de 40 a 60 km/h. O risco é baixo para o de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Municípios em amarelo:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Nova Venécia
- Pancas
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Roque do Canaã
- Serra
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Velha
- Vitória
Orientações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).