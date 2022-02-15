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ES recebe dois novos alertas de chuva e ventos intensos

Os novos avisos foram emitidos na manhã desta terça-feira (15) e valem até as 10h desta quarta-feira (16) para diversas cidades capixabas

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 10:58

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 fev 2022 às 10:58
ES recebe dois novos alertas de chuva e ventos intensos
ES recebe dois novos alertas de chuva e ventos intensos Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuva intensa para o Espírito Santo. Os avisos valem até as 10h desta quarta-feira (16) e evidenciam fevereiro como um mês de chuvas acima da média no Estado. Alguns municípios foram classificados com as cores laranja (perigo) e amarelo (perigo potencial). 
Trinta e cinco cidades capixabas estão classificadas no alerta laranja. Nessas localidades, chove entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem chegar aos 100 km/h  e ainda existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Confira as cidades classificadas em laranja:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São José do Calçado
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante
ES recebe dois novos alertas de chuva e ventos intensos

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Nas 40 cidades em amarelo, incluindo a Grande Vitória, a chuva fica entre os 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos de 40 a 60 km/h. O risco é baixo para o de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Municípios em amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Brejetuba
  11. Cariacica
  12. Colatina
  13. Domingos Martins
  14. Ecoporanga
  15. Fundão
  16. Governador Lindenberg
  17. Guarapari
  18. Ibiraçu
  19. Itaguaçu
  20. Itarana
  21. João Neiva
  22. Laranja da Terra
  23. Linhares
  24. Mantenópolis
  25. Marechal Floriano
  26. Marilândia
  27. Nova Venécia
  28. Pancas
  29. Rio Bananal
  30. Santa Leopoldina
  31. Santa Maria de Jetibá
  32. Santa Teresa
  33. São Domingos do Norte
  34. São Gabriel da Palha
  35. São Roque do Canaã
  36. Serra
  37. Viana
  38. Vila Pavão
  39. Vila Velha
  40. Vitória
Orientações do Inmet:
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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