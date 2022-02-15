As chuvas que caíram em São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, neste domingo (13), levaram à porta da dona de casa Danielly, no bairro Villages, um filhote de bicho-preguiça. Assim que encontrou o animal ela o levou para dentro de casa e acionou as autoridades. O resgate foi feito pela Polícia Militar Ambiental na tarde desta segunda-feira (14).
Danielly ficou com receio de deixar a preguiça do lado de fora de casa, já que alguns cachorros vivem no local. Da manhã de domingo até a tarde desta segunda, ela conta que cuidou do filhote como pôde. "Ela apareceu aqui na porta. Não sei como cuidar certo desse bichinho, mas ajudei como pude. Dei banana, matinho, até quando chegaram para resgatá-lo ele estava com a banana", contou a dona de casa.
Filhote de bicho-preguiça é resgatado após aparecer na frente de casa no ES
O bairro em que a casa de Danielly fica é próximo de uma região de mata no município, mas essa foi a primeira aparição de um animal em sua porta. A Polícia Militar Ambiental foi procurada para informar para onde o filhote foi levado, mas até o momento não se manifestou.