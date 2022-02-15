Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Norte
São Mateus

Filhote de bicho-preguiça é resgatado após aparecer na frente de casa no ES

O resgate aconteceu em São Mateus, no Norte do ES. De acordo com a mulher que o encontrou, o animal foi parar lá por conta da chuva que caiu no município neste domingo.

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 07:42

Redação de A Gazeta

As chuvas que caíram em São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, neste domingo (13), levaram à porta da dona de casa Danielly, no bairro Villages, um filhote de bicho-preguiça. Assim que encontrou o animal ela o levou para dentro de casa e acionou as autoridades. O resgate foi feito pela Polícia Militar Ambiental na tarde desta segunda-feira (14).
Filhote ficou sob cuidados de Danielly durante pouco mais de um dia, antes de ser resgatado. Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal
Danielly ficou com receio de deixar a preguiça do lado de fora de casa, já que alguns cachorros vivem no local. Da manhã de domingo até a tarde desta segunda, ela conta que cuidou do filhote como pôde. "Ela apareceu aqui na porta. Não sei como cuidar certo desse bichinho, mas ajudei como pude. Dei banana, matinho, até quando chegaram para resgatá-lo ele estava com a banana", contou a dona de casa.
O bairro em que a casa de Danielly fica é próximo de uma região de mata no município, mas essa foi a primeira aparição de um animal em sua porta. A Polícia Militar Ambiental foi procurada para informar para onde o filhote foi levado, mas até o momento não se manifestou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados