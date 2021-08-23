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Bicho-preguiça "se recusa" a sair de carro após resgate em São Mateus

Moradora encontrou mamífero em rodovia e o levou à sede da Polícia Militar Ambiental, onde animal divertiu a todos ao se prender ao porta-malas para não ser retirado do veículo

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 20:29

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

23 ago 2021 às 20:29
Preguiça não queria sair do carro
O bicho-preguiça se prendeui não queria sair do carro Crédito: Reprodução / Polícia Militar Ambiental
Um bicho-preguiça teimoso chamou a atenção em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no último fim de semana. O animal foi resgatado por uma moradora e levado para a Polícia Militar Ambiental, mas, ao chegar à unidade, se agarrou ao veículo e deu trabalho para ser retirado do porta-malas do carro. A situação divertiu quem passava pelo local.
Segundo o capitão Fabrício, da Polícia Militar Ambiental, uma moradora encontrou o animal na Rodovia Othovarino Duarte Santos, que liga o centro de São Mateus ao balneário de Guriri, na última sexta-feira (20). A mulher contou aos militares que encontrou o mamífero caído na estrada e resolveu ajudar, levando o bicho-preguiça à sede da corporação. Mas o bichinho deu trabalho ao ser retirado do carro pelos militares. Veja o vídeo:
No local, o bicho-preguiça divertiu a todos ao se pender ao porta-malas do carro. Após ser finalmente resgatado, com cuidado e auxílio de um cabo de vassoura, o animal passou por exames veterinários e, em seguida, foi devolvido à natureza.
O capitão Fabrício explicou que esse tipo de animal é comum na região Norte do Estado e costuma aparecer com mais frequência à medida que a construção civil avança para áreas pouco exploradas.

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