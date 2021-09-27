Bicho-preguiça e filhote recebem “escolta” da polícia em São Mateus

Um bicho-preguiça e seu filhote — que estava sendo carregado — foram flagrados pela Polícia Militar Ambiental tentando atravessar uma estrada em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã da última sexta-feira (24). Para evitar que os animais fossem atropelados, os militares “escoltaram” os bichinhos até que eles chegassem do outro lado da pista em segurança.
Segundo o capitão Fabrício, da Polícia Militar Ambiental de São Mateus, os policiais estavam a caminho da zona rural do município, para atender denúncia de crime ambiental na região quando se depararam com o bicho-preguiça carregando o filhote no meio da estrada. Ele conta que os militares pararam a viatura e fizeram a segurança dos bichinhos na travessia.
“Devido à cor acinzentada do animal, ele pode não ser visto pelos motoristas que passam no local e ser atropelado. Então, fizemos meio que uma escolta para ele poder atravessar em segurança com seu filhote”, explica o capitão.