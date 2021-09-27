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Para atravessar estrada

Bicho-preguiça e filhote recebem “escolta” da polícia em São Mateus

Animais foram flagrados pela Polícia Militar Ambiental tentando atravessar uma estrada em São Mateus e receberam ajuda dos militares até chegarem em segurança ao outro lado

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 18:11

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 set 2021 às 18:11
Bicho-preguiça carregando filhote é flagrado tentando atravessar estrada em São Mateus.
Bicho-preguiça carregando filhote é flagrado tentando atravessar estrada em São Mateus. Crédito: Divulgação | Polícia Militar Ambiental
Um bicho-preguiça e seu filhote — que estava sendo carregado — foram flagrados pela Polícia Militar Ambiental tentando atravessar uma estrada em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã da última sexta-feira (24). Para evitar que os animais fossem atropelados, os militares “escoltaram” os bichinhos até que eles chegassem do outro lado da pista em segurança. 
Segundo o capitão Fabrício, da Polícia Militar Ambiental de São Mateus, os policiais estavam a caminho da zona rural do município, para atender denúncia de crime ambiental na região quando se depararam com o bicho-preguiça carregando o filhote no meio da estrada. Ele conta que os militares pararam a viatura e fizeram a segurança dos bichinhos na travessia.
 “Devido à cor acinzentada do animal, ele pode não ser visto pelos motoristas que passam no local e ser atropelado. Então, fizemos meio que uma escolta para ele poder atravessar em segurança com seu filhote”, explica o capitão. 

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