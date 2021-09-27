Bicho-preguiça e filhote recebem “escolta” da polícia em São Mateus

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Segundo o capitão Fabrício, da Polícia Militar Ambiental de São Mateus, os policiais estavam a caminho da zona rural do município, para atender denúncia de crime ambiental na região quando se depararam com o bicho-preguiça carregando o filhote no meio da estrada. Ele conta que os militares pararam a viatura e fizeram a segurança dos bichinhos na travessia.