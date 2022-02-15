Chuva deixa água turva e paralisa abastecimento em bairros de 5 cidades do ES

As fortes chuvas que atingem o interior do Estado causaram um excesso de terra no Rio Santa Maria da Vitória, que abastece municípios da região Metropolitana. Com isso, a Companhia Espirito Santense de Saneamento (Cesan) informou nesta segunda-feira (14) que bairros de Vitória, Cariacica, Serra, Fundão e Aracruz poderão ter o abastecimento de água afetado.
De acordo com a Cesan, o volume de terra no rio dificulta o tratamento da água e distribuição para as cidades e, com isso, a vazão de água tratada será reduzida para alguns municípios.
Ainda conforme a companhia, a população será afetada caso não possua reserva adequada de água. O abastecimento, segundo a Cesan, será normalizado assim que a água do rio permitir melhores condições de tratamento e distribuição.
FALTA DE ÁGUA DESDE O SÁBADO (12)
Apesar de a Cesan ter anunciado o problema nesta segunda-feira, moradores de bairros de Serra e Cariacica alegaram que o abastecimento de água já está interrompido desde o sábado (12). Bruno Santos Conde é morador de Jardim Campo Grande, em Cariacica, e relatou que o problema já afeta vários bairros há dias.
"Faltou no sábado (12) e, no domingo (13) à noite, ela chegou com pouca vazão. Minha caixa é na primeira laje, deve dar uns três metros em relação ao nível da rua, a água não tinha força para chegar lá. Eu pensei que na madrugada a pressão fosse aumentar e a água fosse subir. Na segunda de manhã, a água acabou totalmente", disse.
Bruno contou que conseguiu falar com a Cesan através do telefone 115, e que a companhia informou que o abastecimento seria normalizado em 24 horas a partir da noite de domingo. Ele disse que pediu que um carro pipa fosse até o bairro e que a companhia alegou que a ida do veículo também teria um prazo de 24 horas, caso a água não voltasse.
A reportagem de A Gazeta demandou a Cesan para saber mais detalhes sobre os problemas de abastecimento na Grande Vitória e o prazo para normalização do serviço de abastecimento, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver um posicionamento, o texto será atualizado.
BAIRROS AFETADOS
Vitória
- Hospital E Maternidade Santa Paula
- Hospital Maternidade Santa Úrsula
- Vale
- Antônio Honório
- Boa Vista
- Goiabeiras
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim Da Penha
- Maria Ortiz
- Mata Da Praia
- Morada De Camburi
- Pontal De Camburi
- República
- Segurança Do Lar
- Sólon Borges
Serra
- Hospital Estadual Dório Silva
- Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
- Hospital Metropolitano
- Vitória Apart Hospital
- Presídio De Queimados (Cdp-Serra)
- Alterosas
- André Carloni
- Balneário Carapebus
- Barcelona
- Barro Branco
- Belvedere
- Bicanga
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Boulevard Lagoa
- Cacaroca
- Camara
- Campinho Da Serra I
- Campinho Da Serra II
- Cantinho Do Ceu
- Carapina Grande
- Cascata
- Castelândia
- Central Carapina
- Centro Serra
- Chacara Parreiral
- Cidade Continental
- Cidade Pomar
- Civit I
- Civit II
- Colina Da Serra
- Colina Laranjeiras
- Conj Carapina I
- Conj Jacaraipe
- Continental
- Costa Dourada
- Costabela
- Das Laranjeiras
- De Fátima
- Diamantina
- Divinópolis
- Eldorado
- Enseada Jacaraipe
- Estancia Monazitica
- Eurico Sales
- Feu Rosa
- Guaraciaba
- Helio Ferraz
- Jacuhy
- Jardim Atlantico
- Jardim Bela Vista
- Jardim Carapina
- Jardim Da Serra
- Jardim Guanabara
- Jardim Limoeiro
- Jardim Primavera
- Jardim Tropical
- Jose De Anchieta
- Jose De Anchieta II
- Jose De Anchieta III
- Lagoa De Carapebus
- Lagoa De Jacaraípe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maria Niobe
- Maringa
- Mata Da Serra
- Morada Laranjeiras
- Nossa Senhora Da Conceicao
- Nova Almeida
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Nova Zelandia
- Novo
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Palmeiras
- Parq Das Gaivotas
- Parq Jacaraipe
- Parq Res Laranjeiras
- Parq Res M Alvaro
- Parq Res N Almeida
- Parq Res Tubarao
- Parq Santa Fe
- Pitanga
- Planalto De Carapina
- Planalto Serrano
- Planicie Da Serra
- Polo Ind Tubarao
- Portal De Jacaraipe
- Porto Canoa
- Porto Dourado
- Praia Da Baleia
- Praia De Capuba
- Praia De Carapebus
- Praiamar
- Reis Magos
- Res Centro Da Serra
- Res Jacaraipe
- Res Vista Do Mestre
- Rosario De Fatima
- Santa Luzia
- Santa Rita De Cassia
- Santo Antonio
- Sao Diogo I
- Sao Diogo II
- Sao Domingos
- Sao Francisco
- Sao Geraldo
- Sao Joao
- Sao Judas Tadeu
- Sao Lourenco
- Sao Marcos I
- Sao Marcos II
- Sao Patricio
- Sao Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- Solar De Anchieta
- Taquara I
- Taquara II
- Tims
- Valparaiso
- Vila Nova De Colares
- Vista Da Serra I
- Vista Da Serra II
Cariacica
- Cariacica Sede
- Ibiapaba
- Nova Esperanca
- Nova Rosa Da Penha
- Padre Mathias
- Porto De Cariacica
- Porto Engenho
- Santa Luzia
- Sao Joao Batista
- Vila Cajueiro
- Vila Merlo
Aracruz
- Santa Cruz