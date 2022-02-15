Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja os locais

Chuva deixa água turva e paralisa abastecimento em bairros de 5 cidades do ES

Por conta das chuvas no interior, a água do Rio Santa Maria da Vitória está sem condições de ser tratada e distribuída, podendo deixar bairros de Cariacica, Vitória, Serra, Fundão e Aracruz sem abastecimento

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 07:41

Daniel Pasti

15 fev 2022 às 07:41
Defensoria pediu à Cesan que esclareça o abastecimento irregular de água em bairros da Capital
Excesso de terra no rio Santa Maria da Vitória poderá afetar abastecimento de água em cidades do Estado Crédito: EBC
As fortes chuvas que atingem o interior do Estado causaram um excesso de terra no Rio Santa Maria da Vitória, que abastece municípios da região Metropolitana. Com isso, a Companhia Espirito Santense de Saneamento (Cesan) informou nesta segunda-feira (14) que bairros de VitóriaCariacicaSerraFundão e Aracruz poderão ter o abastecimento de água afetado.
De acordo com a Cesan, o volume de terra no rio dificulta o tratamento da água e distribuição para as cidades e, com isso, a vazão de água tratada será reduzida para alguns municípios. 
Ainda conforme a companhia, a população será afetada caso não possua reserva adequada de água. O abastecimento, segundo a Cesan, será normalizado assim que a água do rio permitir melhores condições de tratamento e distribuição.

FALTA DE ÁGUA DESDE O SÁBADO (12)

Apesar de a Cesan ter anunciado o problema nesta segunda-feira, moradores de bairros de Serra e Cariacica alegaram que o abastecimento de água já está interrompido desde o sábado (12). Bruno Santos Conde é morador de Jardim Campo Grande, em Cariacica, e relatou que o problema já afeta vários bairros há dias.
"Faltou no sábado (12) e, no domingo (13) à noite, ela chegou com pouca vazão. Minha caixa é na primeira laje, deve dar uns três metros em relação ao nível da rua, a água não tinha força para chegar lá. Eu pensei que na madrugada a pressão fosse aumentar e a água fosse subir. Na segunda de manhã, a água acabou totalmente", disse.
Bruno contou que conseguiu falar com a Cesan através do telefone 115, e que a companhia informou que o abastecimento seria normalizado em 24 horas a partir da noite de domingo. Ele disse que pediu que um carro pipa fosse até o bairro e que a companhia alegou que a ida do veículo também teria um prazo de 24 horas, caso a água não voltasse.
A reportagem de A Gazeta demandou a Cesan para saber mais detalhes sobre os problemas de abastecimento na Grande Vitória e o prazo para normalização do serviço de abastecimento, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver um posicionamento, o texto será atualizado.

BAIRROS AFETADOS

Vitória
  • Hospital E Maternidade Santa Paula
  • Hospital Maternidade Santa Úrsula
  • Vale
  • Antônio Honório
  • Boa Vista
  • Goiabeiras
  • Jabour
  • Jardim Camburi
  • Jardim Da Penha
  • Maria Ortiz
  • Mata Da Praia
  • Morada De Camburi
  • Pontal De Camburi
  • República
  • Segurança Do Lar
  • Sólon Borges
Serra
  • Hospital Estadual Dório Silva
  • Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
  • Hospital Metropolitano
  • Vitória Apart Hospital
  • Presídio De Queimados (Cdp-Serra)
  • Alterosas
  • André Carloni
  • Balneário Carapebus
  • Barcelona
  • Barro Branco
  • Belvedere
  • Bicanga
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Boulevard Lagoa
  • Cacaroca
  • Camara
  • Campinho Da Serra I
  • Campinho Da Serra II
  • Cantinho Do Ceu
  • Carapina Grande
  • Cascata
  • Castelândia
  • Central Carapina
  • Centro Serra
  • Chacara Parreiral
  • Cidade Continental
  • Cidade Pomar
  • Civit I
  • Civit II
  • Colina Da Serra
  • Colina Laranjeiras
  • Conj Carapina I
  • Conj Jacaraipe
  • Continental
  • Costa Dourada
  • Costabela
  • Das Laranjeiras
  • De Fátima
  • Diamantina
  • Divinópolis
  • Eldorado
  • Enseada Jacaraipe
  • Estancia Monazitica
  • Eurico Sales
  • Feu Rosa
  • Guaraciaba
  • Helio Ferraz
  • Jacuhy
  • Jardim Atlantico
  • Jardim Bela Vista
  • Jardim Carapina
  • Jardim Da Serra
  • Jardim Guanabara
  • Jardim Limoeiro
  • Jardim Primavera
  • Jardim Tropical
  • Jose De Anchieta
  • Jose De Anchieta II
  • Jose De Anchieta III
  • Lagoa De Carapebus
  • Lagoa De Jacaraípe
  • Laranjeiras Velha
  • Manguinhos
  • Manoel Plaza
  • Marbella
  • Maria Niobe
  • Maringa
  • Mata Da Serra
  • Morada Laranjeiras
  • Nossa Senhora Da Conceicao
  • Nova Almeida
  • Nova Carapina I
  • Nova Carapina II
  • Nova Zelandia
  • Novo
  • Novo Horizonte
  • Novo Porto Canoa
  • Ourimar
  • Palmeiras
  • Parq Das Gaivotas
  • Parq Jacaraipe
  • Parq Res Laranjeiras
  • Parq Res M Alvaro
  • Parq Res N Almeida
  • Parq Res Tubarao
  • Parq Santa Fe
  • Pitanga
  • Planalto De Carapina
  • Planalto Serrano
  • Planicie Da Serra
  • Polo Ind Tubarao
  • Portal De Jacaraipe
  • Porto Canoa
  • Porto Dourado
  • Praia Da Baleia
  • Praia De Capuba
  • Praia De Carapebus
  • Praiamar
  • Reis Magos
  • Res Centro Da Serra
  • Res Jacaraipe
  • Res Vista Do Mestre
  • Rosario De Fatima
  • Santa Luzia
  • Santa Rita De Cassia
  • Santo Antonio
  • Sao Diogo I
  • Sao Diogo II
  • Sao Domingos
  • Sao Francisco
  • Sao Geraldo
  • Sao Joao
  • Sao Judas Tadeu
  • Sao Lourenco
  • Sao Marcos I
  • Sao Marcos II
  • Sao Patricio
  • Sao Pedro
  • Serra Dourada I
  • Serra Dourada II
  • Serra Dourada III
  • Serramar
  • Solar De Anchieta
  • Taquara I
  • Taquara II
  • Tims
  • Valparaiso
  • Vila Nova De Colares
  • Vista Da Serra I
  • Vista Da Serra II

Tarifa de água e esgoto da Cesan terá aumento de 9% em 53 cidades no ES

Cariacica
  • Cariacica Sede
  • Ibiapaba
  • Nova Esperanca
  • Nova Rosa Da Penha
  • Padre Mathias
  • Porto De Cariacica
  • Porto Engenho
  • Santa Luzia
  • Sao Joao Batista
  • Vila Cajueiro
  • Vila Merlo
Aracruz
  • Santa Cruz

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados