Obra em estrada do Sul do ES está paralisada há quatro anos

TV Gazeta Sul. A obra localizada no trecho da rodovia ES-177, que liga Muqui Jerônimo Monteiro , na Serra da Aliança, no Sul do Estado , está paralisada há quase quatro anos, depois que parte da encosta da via desmoronou. A situação da estrada vem preocupando motoristas que se arriscam ao passar pelo local. As informações são da

A obra fica no trecho da rodovia ES-177, que liga Muqui a Jerônimo Monteiro, na Serra da Aliança Crédito: Diego Gomes

O estudante Pedro Corrêa contou que, diariamente, transita dirigindo pela rodovia. O sentimento que tem é de medo, afirmou. “Aqui é um perigo, ainda mais em momentos de chuva”, falou.

Já o lavrador Nei Queiroz, que sempre passa de moto pelo trecho para ir trabalhar, disse que o caminhão é o veículo que sofre mais com a dificuldade de acesso. “O caminhão tem mais dificuldade, a gente que usa moto é até mais fácil de passar”, pronunciou.

Inicialmente, a rodovia ES-177 sofreu uma interdição no dia 15 de junho de 2018. Isso aconteceu por causa do risco de deslizamento de encosta, decorrente da formação geológica da região. Em março de 2020, o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER) iniciou as obras de recuperação. Entretanto, com a pandemia da Covid-19, elas foram prejudicadas.

Parte da encosta da rodovia ES-177 desmoronou Crédito: Diego Gomes

Apesar disso, as obras tiveram andamento, e uma faixa da rodovia foi liberada. No entanto, os serviços não acabaram. Os motoristas ainda vão ter que aguardar, já que as obras foram interrompidas novamente.

De acordo com o DER, o serviço de fase final de conclusão da obra foi paralisado porque um barranco cedeu e ainda não há previsão de quando o trabalho será retomado. Além disso, será preciso fazer uma reavaliação no projeto. “O prazo da obra será estendido em razão da paralisação”, comunicou o departamento.