Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Motoristas reclamam

Obra em estrada do Sul do ES está paralisada há quatro anos

A  ES-177, que liga Muqui a Jerônimo Monteiro, sofreu interdição em junho de 2018. Situação preocupa quem passa pela rodovia

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 17:44

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 fev 2022 às 17:44
A obra localizada no trecho da rodovia ES-177, que liga Muqui a Jerônimo Monteiro, na Serra da Aliança, no Sul do Estado, está paralisada há quase quatro anos, depois que parte da encosta da via desmoronou. A situação da estrada vem preocupando motoristas que se arriscam ao passar pelo local. As informações são da TV Gazeta Sul.
Obras em estrada do Sul do ES estão paralisadas há quase 4 anos
A obra fica no trecho da rodovia ES-177, que liga Muqui a Jerônimo Monteiro, na Serra da Aliança Crédito: Diego Gomes
O estudante Pedro Corrêa contou que, diariamente, transita dirigindo pela rodovia. O sentimento que tem é de medo, afirmou. “Aqui é um perigo, ainda mais em momentos de chuva”, falou.
Já o lavrador Nei Queiroz, que sempre passa de moto pelo trecho para ir trabalhar, disse que o caminhão é o veículo que sofre mais com a dificuldade de acesso. “O caminhão tem mais dificuldade, a gente que usa moto é até mais fácil de passar”, pronunciou.
Inicialmente, a rodovia ES-177 sofreu uma interdição no dia 15 de junho de 2018. Isso aconteceu por causa do risco de deslizamento de encosta, decorrente da formação geológica da região. Em março de 2020, o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER) iniciou as obras de recuperação. Entretanto, com a pandemia da Covid-19, elas foram prejudicadas.
Obras em estrada do Sul do ES estão paralisadas há quase 4 anos
Parte da encosta da rodovia ES-177 desmoronou Crédito: Diego Gomes
Apesar disso, as obras tiveram andamento, e uma faixa da rodovia foi liberada. No entanto, os serviços não acabaram. Os motoristas ainda vão ter que aguardar, já que as obras foram interrompidas novamente.
De acordo com o DER, o serviço de fase final de conclusão da obra foi paralisado porque um barranco cedeu e ainda não há previsão de quando o trabalho será retomado. Além disso, será preciso fazer uma reavaliação no projeto. “O prazo da obra será estendido em razão da paralisação”, comunicou o departamento.
Obra em estrada do Sul do ES está paralisada há quatro anos

Veja Também

Cidades das regiões Sul e Serrana recebem alerta de chuva intensa

Delegacia no Sul do ES é fechada para detonação de dinamite

Marinha e Ibama investigam vazamento de plataforma no Litoral Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

paralisação Muqui Jerônimo Monteiro ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Brasil x EUA, na final das Olímpiadas de 2024
Seleção feminina de futebol recebe EUA para dois amistosos no Brasil
Gatilho da bomba de gasolina
Governo deve aumentar mistura do etanol na gasolina em maio
Corrida Track&Fielde
Maior circuito de corrida da América Latina movimenta Vitória com esporte e música

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados