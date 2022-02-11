O navio-plataforma Cidade de Anchieta, fundeado no campo de Jubarte, no litoral Sul do Espírito Santo, registrou um vazamento de óleo no dia 22 de janeiro Crédito: Foto do leitor

Your browser does not support the audio element. Marinha e Ibama investigam vazamento de plataforma no Litoral Sul do ES

Diante disso, o Ibama informou que os furos do navio-plataforma foram identificados e o tamponamento foi realizado.

Além disso, o Ibama disse que, durante os dias de monitoramento, não houve registro de animais atingidos pelo óleo, e também não foram identificados novos vazamentos. “O litoral não foi atingido e o Instituto segue monitorando a situação. Assim que o processo administrativo for concluído, as empresas responsáveis serão devidamente autuadas”, explicou.

Mancha de óleo no mar pode ser vista atrás da embarcação Crédito: Foto do leitor

MARINHA

Assim como o Ibama, a Marinha comunicou que o vazamento foi contido e a área nas proximidades da plataforma vem sendo monitorada por equipes de Macaé, no Rio de Janeiro, e de Vitória, no Espírito Santo. “A MB estabeleceu uma estrutura dedicada a esse evento, permanecendo em estreita coordenação com autoridades locais e órgãos ambientais”, pronunciou.

Ainda de acordo com a Marinha, as causas e a responsabilidades do acidente serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) conduzido pela CPES. Em seguida, após a conclusão do inquérito, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, “que fará a devida distribuição e autuação e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54”.