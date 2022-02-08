Petrobras contrata gigante asiática para operar plataforma no Sul do ES

Plataforma FPSO Capixaba, que deixará de operar em 2022 e será substituída pelo Integrado Parque das Baleias em 2024 Crédito: Agência Petrobras

Segundo a estatal, a unidade terá capacidade de processamento de 100 mil barris de óleo e 5 milhões de m³ de gás por dia. Os contratos de afretamento e de serviços, assinados com as empresas empresas Yinson Bergenia Production B.V. e Yinson Bergênia Serviços de Operação LTDA, pertencentes ao mesmo grupo, terão duração de 22 anos e 6 meses, contados a partir da aceitação final da unidade, ou seja, após a conclusão do FPSO e aprovação das instalações pela Petrobras.

O projeto prevê a interligação de 17 poços ao FPSO, sendo nove produtores de óleo e oito injetores de água, conforme comunicado divulgado na segunda-feira (7).

A assinatura da carta de intenção com a gigante asiática para afretamento e prestação de serviços da unidade já havia sido feita em novembro, mas faltava ainda a formalização. A empresa, com sede na Malásia, é a sexta maior do mundo no mercado de locação de plataformas. Caberá a Yinson a contratação da construção da plataforma.

O investimento está previsto no plano de negócios da Petrobras há vários anos, contudo, passou por uma série de adiamentos, sendo o mais recente motivado pela pandemia. Originalmente, a ideia era que o início da operação ocorresse em 2021. Mas essa previsão passou para 2022, depois para 2023, e, por fim, para 2024.

Em setembro de 2021, o gerente-geral da Unidade de Negócio da Petrobras no Espírito Santo (UN-ES), César Cunha de Souza, garantiu em um evento que o projeto estava mantido e seguia como prioritário na carteira da estatal.

Na ocasião, o executivo explicou ainda a próxima etapa do investimento: "Está em contratação o FPSO e a nossa expectativa é, assim que terminar esse processo, que ele siga para sua construção e depois implantação da plataforma, que vai atuar majoritariamente na produção do pré-sal", declarou.

OPORTUNIDADES

Com o amadurecimento dos poços de petróleo no Estado, que vem resultando em queda na produção ao longo dos anos, o novo FPSO chegará em boa hora. O empreendimento, quando estiver operando, deve produzir 100 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

“É informação bastante relevante para nós. Essa unidade passou nos últimos anos por uma série de cancelamentos, e, com o plano de negócios da companhia divulgado, há uma confirmação dessa intenção de levar o investimento adiante. É uma unidade importante, que nos permitirá continuar gerando óleo e criando oportunidades para o Espírito Santo, tanto em termos de impostos e taxas, como através das empresas que prestam serviços.”

A implantação do novo navio-plataforma deve demandar toda uma infraestrutura marítima, que deve movimentar a cadeia de negócios. Além disso, a prestação de serviços aos trabalhadores deve resultar em novas oportunidades.

“Ainda não se sabe onde essa plataforma será construída. Isso dependerá dos acordos entre a Yinson e a Petrobras. A indústria capixaba tem capacidade para contribuir com a construção dessa plataforma, mas vai depender da estratégia das companhias. Independentemente disso, porém, já foi estabelecido um contrato de mais de 22 anos com a Yinson, o que nos dá boas perspectivas de termos um aumento na produção pelo menos pelas próximas duas décadas”, avaliou Grams.

O especialista da área de petróleo Fernando Taboada destaca ainda que o Parque das Baleias é uma área com muito óleo tanto no pré-sal quanto no pós-sal, então a plataforma ajudará a acelerar o processo de produção nos próximos anos.

Além disso, avalia que um negócio dessa magnitude movimenta em torno de 3 mil trabalhadores entre diretos e indiretos. "A questão de retorno logístico, supply, é muito interessante. Vitória tem boas empresas que atendem a área, outros municípios também. E não é só a plataforma, mas tudo que gira ao redor. Traz emprego e renda para o Estado, sem falar nos royalties, que tendem a aumentar."

A NOVA PLATAFORMA

Projeto Integrado Parque das Baleias, em Novo Jubarte, Litoral Sul do ES Crédito: Petrobras/Reprodução

O FPSO Maria Quitéria é mais importante projeto da Petrobras previsto para o Espírito Santo. Ele está nos planos da companhia estatal desde 2014, quando foi iniciada a atividade da plataforma P-58, atualmente a principal produtora do Estado.

O projeto prevê a interligação de 17 poços ao FPSO, sendo nove produtores de óleo, oito injetores de água, por meio de infraestrutura submarina composta por dutos flexíveis, umbilicais eletro-hidráulicos e as chamadas árvores de natal molhadas.

O PARQUE DAS BALEIAS

A área de Parque das Baleias é formada pelos campos de Jubarte, Baleia Anã, Cachalote, Caxaréu, Pirambú e Mangangá. O primeiro campo, de Jubarte, foi descoberto em 2001. A região é a que mais produz óleo e gás no Estado e conta com reservatórios na camada pré-sal.

Em 2019 a Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) celebraram um acordo para a prorrogação do prazo de concessão até 2056 do novo campo de Jubarte unificado, o que viabiliza a implantação do novo sistema de produção do Projeto Integrado do Parque das Baleias, além de projetos complementares na área.

Atualmente, estão em operação quatro plataformas: P-57, P-58, FPSO Cidade de Anchieta e FPSO Capixaba, sendo que este último operará apenas até 2022. Essas plataformas se localizam na área litorânea entre os municípios de Presidente Kennedy, Marataízes, Itapemirim e Anchieta, a pelo menos 75 quilômetros da costa.

* Com informações de Geraldo Campos Jr.