ES vai atrair R$ 45 bi em investimentos na indústria e logística até 2024

Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo Crédito: Porto Central/Youtube/Reprodução

São 726 projetos, orçados em mais de R$ 1 milhão cada um, previstos ou em execução, e que devem ajudar a impulsionar a economia capixaba, tornando as empresas mais competitivas e gerando emprego e renda, e até mesmo implicar em melhoria na qualidade de vida dos moradores do Estado.

Entre as obras previstas estão a construção de novos portos, ferrovias, usinas termoelétricas, duplicação de rodovias, novas fábricas, expansão de negócios já existentes, e até projetos de cunho ambiental.

indústria geral concentra a maior parte das operações, sendo responsável por R$ 42 bilhões em investimentos, principalmente na área da construção (R$ 28,1 bilhões). As indústrias de transformação, por sua vez, reúnem projetos orçados em cerca de R$ 7,7 bilhões, enquanto os planos para o segmento extrativo alcançam R$ 5,06 bilhões.

Nos segmentos de comércio, serviços e administração pública, a cifra chega a R$ 3,35 bilhões, com destaque para as áreas de saúde humana e serviços sociais (R$ 915,8 milhões), transportes, armazenagem e correio (R$ 650 milhões) e administração pública, defesa e seguridade social (R$ 510,7 milhões).

Dos R$ 45,4 bilhões que serão aplicados no Estado até 2024, 58,2%, maior patamar dos últimos sete anos pelo menos, são provenientes de projetos da iniciativa privada nacional. Os empreendimentos de origem internacional representam 19,3%, enquanto os investimentos feitos pelo poder público alcançam 16,8%. A parcela final dos projetos (5,7%) é tocada por empresas de capital misto.

Petrobras deve aplicar R$ 1,5 bilhão em atividades de desenvolvimento do Novo Campo de Jubarte. Também no litoral Sul capixaba, a Shell deve aplicar R$ 1 bilhão em desenvolvimento e produção de campos de petróleo.

Já a ArcelorMittal Tubarão prevê a aplicação de R$ 1,8 bilhão em projetos vinculados ao Termo de Compromisso Ambiental (TCA) da companhia.

O diretor de Integração do IJSN, Pablo Lira, pontua que os dados são animadores, e que, somente em 2020, foram mais de R$ 2 bilhões em projetos concluídos. Ele destaca ainda que a cifra de investimentos em execução ou previstos pode ir muito além dos R$ 45,4 bilhões listados pelo Instituto, pois não entraram na conta planos orçados em valores inferiores a R$ 1 milhão.

"Há uma infinidade de investimentos previstos nas mais diversas áreas, e o capixaba os percebe na geração de emprego e renda. Isso é resultado da sinergia que temos no Estado, com mais de dez anos com as contas públicas equilibradas, políticas de indução de desenvolvimento regional e atração de empresas, políticas para qualificação. E, além de tudo isso, há uma integração do poder público com o setor produtivo, uma sinergia muito grande."

"O Espírito Santo tem uma condição diferenciada que é a promoção do desenvolvimento econômico e sustentável. Cabe destacar também a própria influência da Região da Sudene, que neste ano foi ampliada. Temos também mecanismos que demonstram a solidez das políticas públicas, como o Fundo Soberano. Então, são muitos condicionantes que atraem o investidor e fortalecem a economia capixaba " Pablo Lira - Diretor de Integração do IJSN

Confira a lista com os principais investimentos: