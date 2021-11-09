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726 negócios em andamento

ES vai atrair R$ 45 bi em investimentos na indústria e logística até 2024

Dentre as obras previstas estão a construção de novos portos, ferrovias, usinas termoelétricas, duplicação de rodovias, novas fábricas, expansão de negócios já existentes, e até projetos de cunho ambiental; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

09 nov 2021 às 14:03

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 14:03

Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo
Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo Crédito: Porto Central/Youtube/Reprodução
Espírito Santo deve receber, até 2024, R$ 45,4 bilhões em investimentos nas mais diversas áreas, conforme mapeamento realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), e que será divulgado nesta terça-feira (9).
São 726 projetos, orçados em mais de R$ 1 milhão cada um, previstos ou em execução, e que devem ajudar a impulsionar a economia capixaba, tornando as empresas mais competitivas e gerando emprego e renda, e até mesmo implicar em melhoria na qualidade de vida dos moradores do Estado.
Entre as obras previstas estão a construção de novos portos, ferrovias, usinas termoelétricas, duplicação de rodovias, novas fábricas, expansão de negócios já existentes, e até projetos de cunho ambiental.

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indústria geral concentra a maior parte das operações, sendo responsável por R$ 42 bilhões em investimentos, principalmente na área da construção (R$ 28,1 bilhões). As indústrias de transformação, por sua vez, reúnem projetos orçados em cerca de R$ 7,7 bilhões, enquanto os planos para o segmento extrativo alcançam R$ 5,06 bilhões.
Nos segmentos de comércio, serviços e administração pública, a cifra chega a R$ 3,35 bilhões, com destaque para as áreas de saúde humana e serviços sociais (R$ 915,8 milhões), transportes, armazenagem e correio (R$ 650 milhões) e administração pública, defesa e seguridade social (R$ 510,7 milhões).
Dos R$ 45,4 bilhões que serão aplicados no Estado até 2024, 58,2%, maior patamar dos últimos sete anos pelo menos, são provenientes de projetos da iniciativa privada nacional. Os empreendimentos de origem internacional representam 19,3%, enquanto os investimentos feitos pelo poder público alcançam 16,8%. A parcela final dos projetos (5,7%) é tocada por empresas de capital misto.
Um dos principais investimentos é a construção do Porto Central, projeto a ser implantado em Presidente Kennedy, na Região Sul do Estado, cuja execução deve demandar cerca de R$ 3,5 bilhões. Entre as instalações previstas para o complexo portuário está um terminal de líquidos, previsto para entrar em operação por volta do segundo semestre de 2024, conforme já noticiado por A Gazeta.

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O primeiro trecho da EF-118, ferrovia que vai ligar Vitória ao Rio de Janeiro, também entra na conta. São esperados investimentos da ordem de R$ 3,2 bilhões no trajeto entre Cariacica Anchieta.
Petrobras deve aplicar R$ 1,5 bilhão em atividades de desenvolvimento do Novo Campo de Jubarte. Também no litoral Sul capixaba, a Shell deve aplicar R$ 1 bilhão em desenvolvimento e produção de campos de petróleo.
Já a ArcelorMittal Tubarão prevê a aplicação de R$ 1,8 bilhão em projetos vinculados ao Termo de Compromisso Ambiental (TCA) da companhia.
O diretor de Integração do IJSN, Pablo Lira, pontua que os dados são animadores, e que, somente em 2020, foram mais de R$ 2 bilhões em projetos concluídos. Ele destaca ainda que a cifra de investimentos em execução ou previstos pode ir muito além dos R$ 45,4 bilhões listados pelo Instituto, pois não entraram na conta planos orçados em valores inferiores a R$ 1 milhão.
"Há uma infinidade de investimentos previstos nas mais diversas áreas, e o capixaba os percebe na geração de emprego e renda. Isso é resultado da sinergia que temos no Estado, com mais de dez anos com as contas públicas equilibradas, políticas de indução de desenvolvimento regional e atração de empresas, políticas para qualificação. E, além de tudo isso, há uma integração do poder público com o setor produtivo, uma sinergia muito grande."
"O Espírito Santo tem uma condição diferenciada que é a promoção do desenvolvimento econômico e sustentável. Cabe destacar também a própria influência da Região da Sudene, que neste ano foi ampliada. Temos também mecanismos que demonstram a solidez das políticas públicas, como o Fundo Soberano. Então, são muitos condicionantes que atraem o investidor e fortalecem a economia capixaba "
Pablo Lira - Diretor de Integração do IJSN
Confira a lista com os principais investimentos:
Os investimentos estão concentrados, principalmente, na região metropolitana do Estado (41,6%). Na sequência, vem as microrregiões do Rio Doce (22,4%), Litoral Sul (18,8%) e o Nordeste capixaba (11,3%). Confira a lista completa:

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