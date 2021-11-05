Revista Made In ES destaca as potencialidades da economia capixaba

Revista Made in ES traz conteúdos exclusivos sobre os produtos e serviços com DNA capixaba Crédito: Mockup/ Estúdio Gazeta

O mundo parou devido à pandemia do novo coronavírus e precisou se reinventar após meses de ruptura nas atividades econômicas. Para o pós-pandemia, a retomada da economia é o principal desafio. E o Espírito Santo, que sedia pequenos, médios e grandes empreendimentos, tem na diversidade econômica seu ponto forte para o desenvolvimento. O crescimento da atividade econômica no primeiro semestre deste ano comprova o potencial Estado. De janeiro e junho, a economia capixaba cresceu 8,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, representando um avanço superior ao crescimento nacional, de acordo com dados da Federação das Indústrias do Estado (Findes).

A Gazeta, e em PDF e flip, que podem ser conferidos nesta página. Ela traz conteúdos exclusivos sobre o que é produzido, desenvolvido e comercializado no Estado e sobre a importância dos pequenos, médios e grandes negócios para o desenvolvimento da economia local. Com o objetivo de valorizar as empresas situadas no Espírito Santo e impulsionar o crescimento econômico capixaba, a Rede Gazeta lançou em setembro o projeto Made in ES , que já está em A Gazeta e agora pode ser conferido também em uma revista especial publicada nesta sexta-feira (5). A publicação está disponível nas versões impressa, que será enviada para os assinantes anuais de, e em PDF e flip, que podem ser conferidos nesta página. Ela traz conteúdos exclusivos sobre o que é produzido, desenvolvido e comercializado no Estado e sobre a importância dos pequenos, médios e grandes negócios para o desenvolvimento da economia local.

“A Revista Made in ES faz um retrato de toda a cadeia produtiva capixaba. Mostra as estratégias bem-sucedidas e já consolidadas em diversos segmentos, mas também revela novas oportunidades e iniciativas inovadoras, que sinalizam um futuro promissor. Reunimos dados, análises e histórias para ilustrar toda a diversidade e potência da economia do Espírito Santo. Um Estado pequeno em território, mas gigante em empreendedorismo”, explica Joyce Meriguetti, editora do projeto.

Além de funcionar como um raio-X da diversidade econômica capixaba, a revista destaca o know-how inovador dos negócios capixabas e faz do Espírito Santo uma vitrine para o país e para o mundo, conforme destaca Mikaella Campos, idealizadora e editora do projeto. “Estamos preparando uma série de conteúdos multiplataformas para que nossos leitores, ouvintes e telespectadores compreendam as atividades que movimentam nossa economia”, revela.

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“O objetivo da Rede Gazeta com esse projeto é contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Espírito Santo. E a revista Made in ES é mais um produto premium que foi preparado especialmente para nossos leitores, trazendo reportagens exclusivas para apresentar todas as potencialidades capixabas e enaltecer a qualidade do que é produzido aqui no Estado”, destaca o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.

A gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, explica que a iniciativa possibilitou a criação do primeiro programa de TV do Estúdio . “Nosso objetivo é pensar em algo novo e inovador para cada projeto. Foi assim, por exemplo, com a revista Boom Imobiliário , dentro do Talk Imóveis. Para o Made in pensamos em criar o nosso primeiro programa on-line. Mas deu tão certo que ele acabou indo parar na TV. Além disso, a revista impressa fecha com chave de ouro essa primeira etapa do projeto”, ressalta.

O estúdio também está à frente dos VTs institucionais de empresas dos mais variados segmentos, que estão indo para o ar na TV Gazeta. “Estamos contando as histórias dessas empresas que fazem o Espírito Santo crescer e alcançar o patamar em que está hoje, o de um Estado organizado, empreendedor e inovador. O Made in ES é um projeto perene que valoriza tudo o que é feito aqui”, avalia Mariana.

O gerente de eventos e projetos de A Gazeta, Bruno Araújo, explica que o Made in ES foi desenvolvido em etapas. “O objetivo é usar todas as nossas plataformas para mostrar ao público a força e a importância das empresas sediadas no Estado. Iniciamos com programas na TV Gazeta e agora estamos com conteúdos nas rádios, matérias na página especial em A Gazeta e conteúdos de várias empresas nos intervalos da grade de programação da TV, além da Revista Made in ES. Com esse trabalho multiplataforma, conseguiremos atingir o maior público possível, fortalecendo o consumo de produtos e serviços locais”, destaca.

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