Está no ar a revista interativa "Boom Imobiliário"; acesse aqui!

A pandemia do novo coronavírus trouxe um cenário de incertezas em muitas áreas, abalando diferentes setores. No entanto, o segmento imobiliário, que vinha sendo impactado pela desaceleração da economia há alguns anos e também temia os impactos da pandemia, foi surpreendido por um ciclo de retomada, a partir do segundo semestre de 2020, e que vem se consolidando ao longo deste ano.
Os desdobramentos dessa retomada e os caminhos para quem deseja comprar um imóvel para morar ou investir são o tema desta revista digital “Boom Imobiliário”, lançada por A Gazeta nesta quarta-feira (26) e que já pode ser acessada no celular, tablet ou computador, clicando no link leia.ag/boomimobiliario ou no botão abaixo:
A publicação interativa traz dados, tendências, análises e orientações de diferentes especialistas, que podem te ajudar na hora de tomar uma decisão sobre onde comprar um apartamento, casa, terreno, loja ou sala comercial. São orientações tanto para quem busca o primeiro imóveis como para quem deseja investir em mais espaço ou até mesmo para lucrar com aluguel.
Na revista digital "Boom Imobiliário", você vai encontrar também dezenas de lançamentos de empreendimentos na Grande Vitória e no interior do Estado, do perfil econômico ao alto padrão, além de dicas para construir, reformar e decorar. A publicação traz também novidades como as possibilidades mais modernas de automação residencial, tendências de decoração e o que os novos empreendimentos oferecem aos condôminos, como espaço de home office coletivo e até para gravações de youtubers.
O conteúdo pode ser acessado também em www.agazeta.com.br/imoveis.