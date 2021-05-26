AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Imoveis
  • Está no ar a revista interativa "Boom Imobiliário"; acesse aqui!
Guia completo

Está no ar a revista interativa "Boom Imobiliário"; acesse aqui!

Publicação digital de A Gazeta traz panorama do mercado imobiliário capixaba, com dicas para quem vai comprar um imóvel para morar ou investir, além de tendências para reformar ou decorar

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 00:05

Publicado em 

26 mai 2021 às 00:05
Revista digital
Revista digital "Boom Imobiliário" é um guia completo para quem deseja comprar um imóvel para morar ou investir Crédito: Mockup / Estúdio Estúdio
A pandemia do novo coronavírus trouxe um cenário de incertezas em muitas áreas, abalando diferentes setores. No entanto, o segmento imobiliário, que vinha sendo impactado pela desaceleração da economia há alguns anos e também temia os impactos da pandemia, foi surpreendido por um ciclo de retomada, a partir do segundo semestre de 2020, e que vem se consolidando ao longo deste ano.
Os desdobramentos dessa retomada e os caminhos para quem deseja comprar um imóvel para morar ou investir são o tema desta revista digital “Boom Imobiliário”, lançada por A Gazeta nesta quarta-feira (26) e que já pode ser acessada no celular, tablet ou computador, clicando no link leia.ag/boomimobiliario ou no botão abaixo:

A publicação interativa traz dados, tendências, análises e orientações de diferentes especialistas, que podem te ajudar na hora de tomar uma decisão sobre onde comprar um apartamento, casa, terreno, loja ou sala comercial. São orientações  tanto para quem busca o primeiro imóveis como para quem deseja investir em mais espaço ou até mesmo para lucrar com aluguel.
Na revista digital "Boom Imobiliário", você vai encontrar também dezenas de lançamentos de empreendimentos na Grande Vitória e no interior do Estado, do perfil econômico ao alto padrão, além de dicas para construir, reformar e decorar. A publicação traz também novidades como as possibilidades mais modernas de automação residencial, tendências de decoração e o que os novos empreendimentos oferecem aos condôminos, como espaço de home office coletivo e até para gravações de youtubers.
O conteúdo pode ser acessado também em www.agazeta.com.br/imoveis.

Veja Também

Entenda por que este é um bom momento para comprar imóvel

Estreia: Talk Imóveis debate sobre oportunidades do mercado imobiliário

Com alta nas vendas, construtoras se adaptam e antecipam lançamentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

imoveis Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio de grandes proporções atinge Arquivo Geral do TJES na Serra
Incêndio em arquivo: pedido urgente de manutenção foi discutido em janeiro no TJES
Quatro adolescentes confessaram a autoria do crime em depoimento prestado na segunda-feira (20)
Adolescentes confessam incêndio que destruiu veículos em São Mateus
Imagem de destaque
Força muscular: entenda a importância dela para a saúde dos idosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados