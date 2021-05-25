Reveja live sobre oportunidades do mercado imobiliário

“Em termos de economia, o sinal é verde para seguir em frente e comprar um imóvel”. Foi o que afirmou Teco Medina, economista e comentarista da CBN, na primeira live do evento Talk Imóveis 2021, realizada nesta quarta-feira (26), em A Gazeta. O encontro virtual apresentou o atual panorama do mercado imobiliário e discutiu como se organizar para um financiamento, quais as melhores opções de imóveis e os impactos da pandemia do coronavírus no setor.

Além do economista, participaram da live o consultor imobiliário Guilherme Machado e os presidentes da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Calesso, e do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Paulo Baraona.

“O imóvel sempre foi um investimento seguro. No ano passado, conseguimos nos manter apesar da pandemia, devido às baixas e atrativas taxas de juros. A procura não foi apenas pelos compradores do primeiro imóvel, mas também por investidores que começaram a apostar no segmento”, pontuou Paulo Baraona.

Segundo o presidente do Sinduscon, nos últimos 12 meses a construção civil teve um salto de cinco mil novos empregos na área. No âmbito nacional, o país bateu um recorde histórico de 1994, com 105 mil imóveis financiados.

De acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o mercado imobiliário registrou um aumento de 9,8% nas vendas de empreendimentos em 2020, em relação a 2019. Para 2021, o cenário é ainda mais animador: só no primeiro trimestre deste ano a alta apontada foi de 27,1% em comparação ao mesmo período de 2020.

“O brasileiro continua com o sonho da casa própria por diversas razões, mas também porque a pandemia provou que o imóvel é mais importante do que se imaginava. Hoje, estamos com fácil acesso a crédito disponível e o preço dos imóveis já não está mais tão absurdo. Acredito que estamos no segundo melhor momento em muito tempo. O primeiro melhor momento para a compra foi no Talk Imóveis do ano passado”, destacou Teco Medina.

Esse cenário não é positivo apenas para quem quer comprar, mas também para quem está interessado em vender o imóvel. Para o presidente da Ademi-ES, Sandro Calesso, a valorização sempre vai acontecer, mesmo com o investimento sendo de médio a longo prazo.

“As atuais oportunidades que a população tem de adquirir um empreendimento próprio nunca foram vistas antes. O imóvel sempre será seguro e rentável e, com a pandemia, vimos as pessoas buscarem esse investimento pessoal”, avaliou Carlesso.

As mudanças comportamentais impulsionadas pela pandemia foram refletidas pelo consultor imobiliário Guilherme Machado . Segundo ele, os pontos de consumo foram alterados porque agora o indivíduo passa mais tempo dentro de casa. Isso porque os imóveis são símbolos sociais que representam desejos e anseios do consumidor. Por isso, é importante garantir a informação no processo de compra e venda.

“Precisamos trazer de forma mais clara e transparente que estamos nos socializando por meio dos imóveis. O grande erro é a desinformação. O consumidor não quer ser visto apenas como potencial cliente, mas como promotor daquela região“, ressaltou.

Na próxima quarta-feira (02), o Talk Imóveis segue com a programação de lives discutindo o passo a passo na hora de comprar um imóvel para morar ou investir. O encontro é apresentado pela editora adjunta de Imóveis de A Gazeta, Lara Rosado, e transmitido no site, a partir das 16 horas.

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