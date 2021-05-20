A Gazeta promove lives sobre tendências do mercado imobiliário

José Roberto Muratori, Juarez Gustavo Soares, Guilherme Machado e Vivian Coser estão entre os convidados do Talk Imóveis 2021. Crédito: Divulgação

Talk Imóveis, uma série de quatro lives transmitidas na Você tem vontade de comprar um imóvel, mas não sabe muito bem por onde começar? Esse e outros temas do mercado imobiliário vão ser debatidos na 2ª edição do, uma série de quatro lives transmitidas na página do Facebook e no site de A Gazeta . O primeiro bate-papo já tem data marcada e vai acontecer na quarta-feira (26), às 16 horas. Os outros encontros vão ser realizados nas quartas-feiras subsequentes, sempre no mesmo horário.

Para apontar os diferentes motivos de agora ser um bom momento para tirar o sonho da casa própria do papel, a primeira live do projeto vai contar com nomes de peso. Entre os participantes está Guilherme Machado, CEO da única escola de educação continuada do mercado imobiliário no Brasil, o Instituto QR. Especialista no segmento e mestre em Neurociência, atualmente Guilherme se dedica a ajudar corretores, imobiliárias e construtoras a serem líderes em seus segmentos.

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso, e o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Paulo Baraona, também vão participar do encontro.

Assim como na live de abertura do Talk Imóveis de 2020, o economista e comentarista da rádio CBN, Teco Medina, também é presença confirmada. O especialista vai mediar o debate e trazer os aspectos econômicos que envolvem a compra de um imóvel no cenário atual.

A apresentação das lives vai ser realizada pela editora adjunta de Imóveis de A Gazeta , Lara Rosado. Além dos encontros virtuais, o Talk Imóveis também consiste na divulgação de um guia impresso que reúne as principais informações do mercado imobiliário capixaba. O conteúdo produzido vai receber um destaque especial em agazeta.com.br/imóveis

PRÓXIMOS TEMAS

No dia 2 de junho, a segunda live do Talk Imóveis vai ter como objetivo mostrar um passo a passo de como comprar um imóvel para morar ou investir. Isto é, se você tem dúvidas de como funcionam os financiamentos, os consórcios ou então de como usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na hora de fechar um negócio, não perca esse encontro.

O empresário do mercado imobiliário Juarez Gustavo Soares, conselheiro e ex-presidente da Ademi-ES, é um dos participantes desta live. O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci/ES), Aurélio Dallapicola, o diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes, Hugo Gaspar, e a colunista de Economia de A Gazeta, Beatriz Seixas , vão compor o time de peso.

Já no dia 9 de junho, o tema vai ser sobre como tornar o lar um lugar de aconchego. Desde março do ano passado, as pessoas foram obrigadas a passar mais tempo em casa para conter a propagação da Covid-19. O que antes era um local apenas para dormir e fazer refeições, agora se tornou um espaço de refúgio, segurança, lazer e até mesmo de trabalho e de estudos.

A psicóloga e especialista em Felicidade, Angelita Scardua, vai participar do debate e jogar luz às questões a partir do olhar da Psicologia Social. Além dela, o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES), Heliomar Venâncio, e a arquiteta Vivian Coser também são os especialistas confirmados para debater sobre o tema que continua em alta enquanto enfrentamos os desafios da pandemia.

Para fechar a série de lives com chave de ouro, no dia 16 de junho o encontro será sobre tecnologias e sustentabilidade no mercado imobiliário. Neste encontro serão debatidas as possibilidades de transformar o imóvel em uma casa inteligente, trazendo dicas e as principais tendências do segmento.

Membro fundador da Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial (Aureside), o engenheiro de produção José Roberto Muratori é especialista neste tema e vai participar do encontro. Para compor o debate, a live vai contar também com as contribuições do arquiteto e diretor do Sinduscon-ES, Luiz Claudio Mazzini Gomes, e do especialista em tecnologia e comentarista da rádio CBN Vitória, Gilberto Sudré.