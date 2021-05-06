Onde investir para ganhar dinheiro com aluguel após a pandemia

Uma das dúvidas na hora de adquirir um imóvel para locação é se mesmo após a pandemia, este continua como bom negócio Crédito: Freepik

A pandemia do novo coronavírus trouxe uma série de mudanças comportamentais, inclusive, no mercado imobiliário. Muita gente aproveitou a baixa liquidez das aplicações e os juros menores oferecidos pelos bancos no financiamento e se mudou para um apartamento maior ou mesmo realizou o sonho de morar em uma casa, principalmente por conta da necessidade do isolamento social.

Outros usaram o momento para poder investir, pensando no futuro, principalmente pós-pandemia. E uma das dúvidas na hora de adquirir um imóvel para locação é justamente se, mesmo com o fim da pandemia e o retorno maior das atividades presenciais, o que vale atualmente será um bom negócio no futuro.

Segundo o consultor imobiliário José Luiz Kfuri, uma das grandes mudanças que a pandemia trouxe foi com relação aos imóveis comerciais, que sempre foram uma grande opção para locação. No entanto, esse mercado mudou, já que há mais pessoas trabalhando em casa, por conta da necessidade de isolamento social e muitos escritórios reduziram de tamanho.

"A melhor opção, hoje, para quem pensa em investir para locação, são os apartamentos compactos de até três quartos, pois eles têm trazido uma rentabilidade de até 0,5% do valor do imóvel. Ou seja, a cada R$ 100 mil investidos, o investidor tem um retorno de R$ 500. Esse tipo de tendência vai permanecer, pois são imóveis mais rentáveis e há muita procura" José Luiz Kfuri - Consultor imobiliário

Para o diretor da Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) Charles Bitencourt, investir em imóveis residenciais sempre foi interessante, pois há um déficit habitacional e muita dificuldade de se encontrar unidades vagas em bairros mais procurados da Grande Vitória.

“Unidades de dois quartos sempre foram e vão continuar sendo boas opções para aluguel. A manutenção é mais baixa, o aluguel é menor, assim como as despesas com condomínio. Um diferencial pode ser o imóvel possuir um quarto para um home office ou mesmo ter essa facilidade dentro do condomínio, assim como prédios que já possuem geração de energia solar e captação de água de chuva, o que reduz boa parte dos gastos”, avalia Bitencourt.

IMÓVEIS COMERCIAIS

Segundo o diretor da Atrium Netimóveis, Augusto César Andreão, o investimento em imóveis comerciais ainda pode ser uma boa opção, mesmo com o conceito do home office, que veio para ficar. “Mas é preciso observar se essa tendência permanece mesmo depois do retorno às empresas. Para algumas atividades, isso veio para ficar, mas outras devem voltar ao normal”, observa.

O investimento em lojas de rua para alugar ainda é uma opção atraente, segundo Andreão. “As pessoas voltaram a prestar mais atenção nesse tipo de imóvel e estão sempre atentas a bons pontos comerciais. Já o corporativo, ainda é cedo para falar, pois muitas empresas saíram de um espaço maior, porque ficaram menores e houve o movimento contrário, sendo que algumas mudaram-se para escritórios maiores”,disse.

“Uma boa assessoria vai ajudar a ver quais os movimentos do mercado”, Charles Bitencourt, diretor da Ademi-ES Crédito: Divulgação/Ademi-ES

Uma boa opção nesse segmento são as lojas oferecidas em malls no térreo de edifícios residenciais, avalia o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-ES), Aurélio Cápua Dallapícula.

"Na hora de investir, é preciso avaliar muito bem a localização do imóvel. Essa modalidade de lojas em malls, que são como pequenos 'shoppings' no térreo de edifícios, é uma tendência muito interessante, pois aproxima o comércio dos bairros, e as pessoas têm procurado consumir produtos e serviços mais perto de casa", destaca.

Ele concorda que o momento é favorável para quem deseja adquirir um imóvel. "Nunca esteve tão bom para quem quer investir. Realmente, é a hora de comprar, já que as taxas de juros são as menores da história", acrescenta.

Aurélio Cápua Dallapícula, presidente do Creci-ES, explica que é preciso avaliar a localização antes de adquirir um imóvel comercial Crédito: Divulgação/ Creci

Para Kfuri, o imóvel comercial também se torna uma alternativa por conta da redução dos preços desse tipo de imóvel. “Salas comerciais estão sendo vendidas por valores até 20% abaixo do preço, por conta da locação, que ficou abaixo de 0,5%. O mercado continua bom, mas é preciso ter cautela”, avalia.

Da mesma opinião é o diretor da Ademi-ES, que afirma ser importante buscar a consultoria de um profissional do mercado imobiliário para ajudar a escolher os locais mais procurados ou em ascensão, no caso de um imóvel comercial. “É preciso ter uma atenção maior na hora de comprar esse tipo de imóvel. Uma boa assessoria vai ajudar a ver quais os movimentos do mercado, como o fato de muitas pessoas terem interesse de trabalhar mais próximo de casa”, disse.

DICAS PARA INVESTIR

Casa Conte sempre com a consultoria de um especialista do mercado imobiliário na hora de buscar um imóvel para investir. O profissional certo vai indicar o melhor tipo de imóveis e locais mais propícios para locação. Se for aproveitar a baixa de preços dessa área, invista em imóveis de fácil locação, como lojas pequenas, de 30 a 60m². Lojas de rua, em malls nos bairros, são uma tendência. Mas avalie, junto a um profissional do mercado, as áreas mais interessantes para esse tipo de investimento. Historicamente, imóveis compactos de até três quartos são os que têm maior procura. São mais fáceis de realizar a manutenção, além da locação e do condomínio serem mais atraentes. Busque sempre investir num imóvel, para locação, cujo retorno mensal do aluguel gire em torno de 0,5% do valor do imóvel. Para quem pensa em investir em casa, é importante buscar áreas que sejam bem requisitadas, como os condomínios de casas ou de loteamentos. Ainda existe uma procura grande por esse tipo de imóvel e pode ser um investimento interessante para quem deseja alugar, visando um público que busca mais espaço e que seja diferente de quem quer um apartamento maior.