8 dicas para quem vai alugar um imóvel e morar sozinho

Considere os gastos invisíveis

Para o arquiteto e conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) Max Melo, o primeiro passo é considerar a localização. Segundo ele, é preciso estudar a mobilidade, o acesso ao imóvel e a proximidade do emprego ou faculdade. “Antes de fechar negócio é importante localizar padarias, supermercados e conhecer o entorno do imóvel. Se está muito próximo a restaurantes ou bares, por exemplo, o conforto acústico pode ser comprometido”, explica Max.

Além disso, Max Mello ressalta que é importante entender as necessidades pessoais para escolher um empreendimento confortável. Visitas ao imóvel são recomendadas para avaliar as condições climáticas e a quantidade de ambientes. “Avalie se o local possui uma boa iluminação para que não seja necessário acender luzes durante o dia e economizar na conta de energia. Fique atento também para a ventilação natural e cruzada, a fim de permitir um fluxo natural de ar no imóvel”, indica Max.

Para economizar na hora de comprar os móveis, ele alerta para o contrato de locação. De acordo com o arquiteto, é importante avaliar o tempo de renovação do documento, antes de investir em melhorias na decoração ou em utilitários mais caros. “É possível encontrar imóveis para aluguel com o mobiliário básico, então no início é melhor dar preferência a esses lugares. Com o tempo, você pode investir na decoração e contratar um profissional que ajude a tornar o espaço mais agradável”, comenta Max Mello.

Além dos documentos pessoais, como identidade, comprovante de renda e residência, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (CRECI-ES), Aurélio Dallapicula, destaca que atualmente existem diferentes opções de locação, por isso, esse protocolo pode variar. “Normalmente, é solicitado uma garantia constituída pelo fiador. Além disso, também existem opções de seguro fiança e títulos de capitalização, em que o locatário fornece uma quantia para assegurar a preservação do imóvel”, explica Aurélio.

O presidente do CRECI-ES destaca que “o contrato de aluguel precisa estar de acordo com a Lei das Locações (Nº 8245/1991) e tudo que está na legislação precisa ser cumprido”. Por isso, é importante estudar o documento para entender as exigências legislativas e os direitos do locatário. Como exemplo, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, o locador não pode reaver o imóvel. O locatário, entretanto, pode devolvê-lo, pagando a multa proporcional ao tempo estipulado ou a quantia que for judicialmente estabelecida.

A educadora financeira Lorena Milaneze afirma que a organização econômica deve antecipar qualquer decisão. Por isso, ela alerta para a importância de realizar um diagnóstico da renda mensal para compreender os limites de investimento ao alugar um imóvel. “Primeiro a gente se organiza e depois toma a decisão de sair de casa. Isso porque é preciso analisar quais as despesas a pessoa possui e quais as fontes de receita. Depois que ela se compromete com o aluguel, a responsabilidade aumenta e passa a ser uma nova realidade”, explica Lorena.

Lorena também afirma que estabelecer uma porcentagem de comprometimento da renda só é possível após o diagnóstico financeiro, afinal isso deve respeitar a realidade de cada um. Entretanto, ela indica o valor mínimo de 10% das economias para a criação de uma reserva. “Sugiro isso para ajudar a pessoa a ter tempo na hora de tomar decisões, caso aconteça alguma coisa e ela precise romper o contrato que, geralmente, aplica multa nessas situações'', ressalta Lorena.