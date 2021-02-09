Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Imoveis
  • 8 dicas para quem vai alugar um imóvel e morar sozinho
Hora da mudança

8 dicas para quem vai alugar um imóvel e morar sozinho

De acordo com especialistas, é preciso avaliar bem antes de decidir sair da casa dos pais; localização, documentação e educação financeira são fatores a serem considerados
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

09 fev 2021 às 17:14

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:14

Homem com as duas mãos estendidas segurando duas mini maquetes de casas, uma em cada mão.
É importante ficar atento à localização do imóvel, tipologia do empreendimento, legibilidade do contrato e manter uma educação financeira considerando a renda mensal. Crédito: Freepik
Seja por independência ou consequência de algum evento específico, sair da casa dos pais requer planejamento e organização. Por isso, reunimos algumas dicas para quem pretende morar sozinho em 2021.
Segundo especialistas, é importante ficar atento à localização do imóvel, tipologia do empreendimento, legibilidade do contrato e manter uma educação financeira considerando a renda mensal. Para auxiliar nesse processo, é bom contar com a ajuda do corretor.
Como sair da casa dos pais é um passo importante na vida de qualquer um, a agente de relacionamento Shirlla Alves Rocha precisou realizar um estudo da renda mensal para se organizar antes de tomar qualquer decisão definitiva.
A agente de relacionamento Shirlla Alves Rocha se mudou da casa dos pais em junho de 2020 e realizou um estudo da renda mensal antes de tomar qualquer decisão.
A agente de relacionamento Shirlla Alves Rocha se mudou da casa dos pais em junho de 2020 e realizou um estudo da renda mensal antes de tomar qualquer decisão. Crédito: Acervo pessoal
“Economizei e acumulei uma reserva em caso de qualquer imprevisto. Fiz uma base de cálculo para saber o quanto eu gasto e encaixar as minhas despesas dentro do meu salário para não perder qualidade de vida”, comenta Shirlla.
Ela conta que saiu da casa dos pais em junho de 2020 e foi morar em uma república. Shirlla afirma que tomou essa decisão porque queria, antes de tudo, saber como era o processo. Hoje, a agente de relacionamentos mora com a namorada, mas tem planos para em breve morar sozinha.
“Se eu não tivesse me organizado eu não teria conseguido sair de casa. Hoje, aprendi a me educar financeiramente, já que antes gastava sem necessidade. Entendo melhor quanto preciso poupar”, explica Shirlla.
Para quem também planeja sair da casa dos pais e morar sozinho, especialistas reuniram abaixo 8 dicas de como se organizar e escolher o imóvel mais adequado para aluguel.

Considere os gastos invisíveis

Para o arquiteto e conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) Max Melo, o primeiro passo é considerar a localização. Segundo ele, é preciso estudar a mobilidade, o acesso ao imóvel e a proximidade do emprego ou faculdade.  “Antes de fechar negócio é importante localizar padarias, supermercados e conhecer o entorno do imóvel. Se está muito próximo a restaurantes ou bares, por exemplo, o conforto acústico pode ser comprometido”, explica Max.
Além disso, Max Mello ressalta que é importante entender as necessidades pessoais para escolher um empreendimento confortável. Visitas ao imóvel são recomendadas para avaliar as condições climáticas e a quantidade de ambientes. “Avalie se o local possui uma boa iluminação para que não seja necessário acender luzes durante o dia e economizar na conta de energia. Fique atento também para a ventilação natural e cruzada, a fim de permitir um fluxo natural de ar no imóvel”, indica Max.
Para economizar na hora de comprar os móveis, ele alerta para o contrato de locação. De acordo com o arquiteto, é importante avaliar o tempo de renovação do documento, antes de investir em melhorias na decoração ou em utilitários mais caros. “É possível encontrar imóveis para aluguel com o mobiliário básico, então no início é melhor dar preferência a esses lugares. Com o tempo, você pode investir na decoração e contratar um profissional que ajude a tornar o espaço mais agradável”, comenta Max Mello.
Além dos documentos pessoais, como identidade, comprovante de renda e residência, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (CRECI-ES), Aurélio Dallapicula, destaca que atualmente existem diferentes opções de locação, por isso, esse protocolo pode variar. “Normalmente, é solicitado uma garantia constituída pelo fiador. Além disso, também existem opções de seguro fiança e títulos de capitalização, em que o locatário fornece uma quantia para assegurar a preservação do imóvel”, explica Aurélio.
O presidente do CRECI-ES destaca que “o contrato de aluguel precisa estar de acordo com a Lei das Locações (Nº 8245/1991) e tudo que está na legislação precisa ser cumprido”. Por isso, é importante estudar o documento para entender as exigências legislativas e os direitos do locatário. Como exemplo, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, o locador não pode reaver o imóvel. O locatário, entretanto, pode devolvê-lo, pagando a multa proporcional ao tempo estipulado ou a quantia que for judicialmente estabelecida.
A educadora financeira Lorena Milaneze afirma que a organização econômica deve antecipar qualquer decisão. Por isso, ela alerta para a importância de realizar um diagnóstico da renda mensal para compreender os limites de investimento ao alugar um imóvel. “Primeiro a gente se organiza e depois toma a decisão de sair de casa. Isso porque é preciso analisar quais as despesas a pessoa possui e quais as fontes de receita. Depois que ela se compromete com o aluguel, a responsabilidade aumenta e passa a ser uma nova realidade”, explica Lorena.
Lorena também afirma que estabelecer uma porcentagem de comprometimento da renda só é possível após o diagnóstico financeiro, afinal isso deve respeitar a realidade de cada um. Entretanto, ela indica o valor mínimo de 10% das economias para a criação de uma reserva. “Sugiro isso para ajudar a pessoa a ter tempo na hora de tomar decisões, caso aconteça alguma coisa e ela precise romper o contrato que, geralmente, aplica multa nessas situações'', ressalta Lorena.
Além do aluguel como custo fixo, a educadora financeira afirma que ao morar sozinho, a pessoa também precisa considerar os custos invisíveis que antes não eram tão expressivos ao morar com os pais. “Agora ela começa a arcar com custos que não estava acostumada, como a alimentação, contas de energia, água, condomínio e até as plataformas de streaming como diversão”, pontua Lorena.

Veja Também

6 dicas para renovar a decoração da casa gastando pouco

Vale a pena investir na reforma de um imóvel alugado?

Confira dicas para contratar um corretor de imóveis confiável

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aluguel imoveis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados