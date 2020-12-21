Confira dicas para contratar um corretor de imóveis confiável

Corretores ativos podem ser pesquisados no site do Creci/ES Crédito: Pixabay

O corretor de imóveis é o profissional habilitado a direcionar o cliente da melhor forma na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. É ele quem vai cuidar da documentação e da avaliação da propriedade. Contratar um profissional de confiança é essencial para cobrar ou pagar um preço justo pela unidade.

O presidente em exercício do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci/ES), Luiz Carlos Tofano, orienta para que a carteira profissional seja exigida antes mesmo de qualquer negociação. Ela é renovada todos os anos e possui a versão física e digital.

O número de registro do corretor também pode ser conferido. A pessoa pode entrar no site do Creci do Estado em que o corretor está registrado e pesquisar. Se tudo estiver correto aparecerá como ativo. Quando é inativo é porque foi cassado ou suspenso, o que significa que algo de errado aconteceu, explica Tofano. Ele ressalta que, no Espírito Santo, situações como essas são raras.

Tofano pontua ainda como um problema em contratar pessoas que atuam como corretoras sem registro. Se houver alguma desavença, o consumidor não vai ter um local apropriado para resolver os possíveis problemas. Se, por acaso, o cliente se sentir prejudicado, ele pode ir ao Creci e reclamar, quando o profissional contratado for um corretor registrado. Isso não é possível caso não haja registro.

Outro ponto a ser avaliado na hora de contratar esse profissional, segundo Augusto Cesar Andreão, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), é se ele conhece a região que o cliente procura. Um profissional que atua numa determinada região conhece qualquer tipo de imóvel, afirma. Isso pode ser conferido, de acordo com Andreão, procurando saber se o corretor é associado a alguma imobiliária da região ou se ele costuma frequentar as redondezas a trabalho.

Há casos de corretores que atuam com um padrão específico de imóvel. Andreão afirma que, nessa situação, o profissional terá mais conhecimento sobre documentação, principalmente se for o caso de unidades econômicas que se encaixam em programas de habitação como o Minha Casa Minha Vida.

VANTAGENS