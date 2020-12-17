Desvalorização na venda está ligada à conservação do imóvel

Personalização pode prejudicar na hora de vender o imóvel Crédito: Freepik

Ao decidir vender um imóvel é importante cuidar da manutenção de todos os cômodos e das infiltrações para evitar contratempos. Especialistas indicam que a falta de zelo dos donos, dívidas e a falta de atualização dos documentos interferem diretamente na desvalorização do empreendimento. Além disso, é importante apostar em cores neutras na decoração, que costuma agradar mais as pessoas.

De acordo com o arquiteto e urbanista Heliomar Venâncio, conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), a localização é o principal fator de valorização ou desvalorização de um imóvel. "Uma residência dentro de um condomínio, por exemplo, com regras rígidas, alturas de construção, tipologia construtiva, sai mais cara comparada a uma casa situada em uma rua que não conta com a fiscalização efetiva municipal desses itens", aponta.

O profissional indica que o chamado "puxadinho" deixa a casa com baixa qualidade arquitetônica e insalubre. A abertura de um bar ao lado do imóvel também interfere para que o valor despenque. "A conservação do imóvel é importante, ainda que nem todos os consumidores coloquem esse item em primeiro plano, pois, em geral, os imóveis colocados à venda recebem uma pintura que mascara o seu aspecto", acrescenta Heliomar.

Para Marco Terra, diretor comercial da M Terra Imóveis, de Vitória, a posição, o endereço e o barulho na rua podem interferir na desvalorização de um apartamento. "A presença de favelas pode depreciar também. Além disso, a desconfiguração do imóvel, por meio da transformação de quartos em lofts, por exemplo, também pode prejudicar a venda posteriormente", comenta.

MAIS CONFORTO

Os consumidores de alto poder aquisitivo geralmente optam por imóveis mais amplos que não tenham apenas mais metros quadrados, mas que incluam tecnologias que melhorem a qualidade de vida no dia a dia. De modo geral, a manutenção, a modernidade e a segurança dos prédios também são levadas em consideração.

"Além de procurarem unidades com vagas de garagem, os compradores também analisam o posicionamento do sol. Os empreendimentos que pegam só o sol da manhã e possuem boa ventilação são mais valorizados. Unidades situadas em andares mais altos, com vistas abertas e bonitas, são bastante visadas e proporcionam sentimento de privacidade. São itens diferenciais", acrescenta Marco Terra.

PERSONALIZAÇÃO ATRAPALHA