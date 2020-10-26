Para morar ou investir: unidades compactas são práticas no dia a dia

Vogue Enseada, na Praia de Santa Helena Crédito: Metron/Divulgação

Apartamentos menores e aconchegantes, situados perto do comércio e com áreas de lazer diferenciadas são bastante procurados por jovens casais e solteiros. Atualmente, a modernidade das plantas e a versatilidade das unidades compactas atraem os investidores. Neste período de pandemia e de crise financeira, a garantia de segurança e de alta liquidez do imóvel podem ser fatores decisivos no processo de compra.

De acordo com Alexandre Schubert, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), os empreendimentos compactos são mais procurados por pessoas que estão no início da carreira e passam pouco tempo dentro de casa. Os solteiros que podem fazer home office também se interessam. No cenário atual, vemos que a demanda desse tipo de investimento permanece estruturada. Além disso, a mobilidade é a tendência do uso de imóveis, aponta o especialista.

Alexandre explica ainda que os apartamentos de um quarto situados em edifícios com áreas compartilhadas, que incluem lavanderia, academia e espaço gourmet, são mais visados. Esses imóveis podem ser encontrados na Praia do Canto, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia da Costa e Centro de Vila Velha.

Interior do San Pietro, na Praia do Suá Crédito: Metron/divulgação

Camila Menezes, diretora da Empar, observa que a maioria das pessoas que compra um imóvel como investimento procura rentabilidade e opta por apartamentos de um e dois quartos. Os prontos para morar e com localização privilegiada estão ainda mais cotados. Eles atendem a um público de investidores que buscam um rápido retorno. São projetos que foram pensados sob medida, com direito a diferentes itens de serviços, área de lazer e com plantas funcionais, pontua.

Empreendimentos

A partir de R$ 808 mil, o empreendimento WL Prime, na Praia do Canto, apresenta unidades de 2 quartos, com metragens entre 57m² e 125 m².

Já na Praia da Costa, o Grupo Proeng possui o prédio Myrthes Vieira, com apartamentos de 2 e 3 quartos, a partir de 59m², por R$ 459 mil.

Localizado na Praia do Suá, o Edifício San Pietro, da Metron Engenharia, tem apartamentos de 1 quarto com 33 m² e de 2 quartos com 53 m², a partir de R$ 265 mil. Na Praia de Santa Helena, perto da Praça do Cauê, o empreendimento Vogue Enseada possui unidades de 1 e 2 quartos, com áreas de 42m² e 65m², respectivamente, com o custo inicial de R$ 435 mil. Em Jardim da Penha, o edifício Florença, do Grupo Mata da Praia/Dacaza, tem unidades de 1 e 2 quartos com metragens entre 40m² a 62,10m², por R$ 400 mil e R$ 540 mil.

Sala do Myrthes Vieira, na Praia da Costa Crédito: Proeng/Divulgação

4 vantagens dos apartamentos compactos