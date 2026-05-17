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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 18 a 24 de maio de 2026

Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias
Portal Edicase

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Publicado em 17 de Maio de 2026 às 08:52

A semana será marcada por transformações, aprendizados emocionais e necessidade de equilíbrio interior (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)
A semana será marcada por transformações, aprendizados emocionais e necessidade de equilíbrio interior Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock
O tarot mostra um período de transformações, aprendizados emocionais e necessidade de equilíbrio interior para todos os signos. As cartas indicam que será essencial agir com cautela diante de conflitos, desacelerar, reorganizar os pensamentos e fortalecer relações que tragam segurança e paz. Somente assim será possível aproveitar as oportunidades e direcionar as energias da melhor forma ao longo da semana.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

Áries – A Torre

Mudanças inesperadas poderão mexer com os planos do ariano (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)
Mudanças inesperadas poderão mexer com os planos do ariano Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock
A carta “A Torre” indica que mudanças inesperadas poderão mexer com os seus planos. Algo sairá do controle, mas também abrirá espaço para reconstruções mais verdadeiras. Nem tudo o que cair será perda.

Touro – Rainha de Ouros

O taurino terá uma semana de conforto, estabilidade e autocuidado (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)
O taurino terá uma semana de conforto, estabilidade e autocuidado Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock
Segundo a carta “Rainha de Ouros”, será uma semana de conforto, estabilidade e autocuidado. Você tenderá a se sentir mais centrado(a), valorizando segurança, beleza e aquilo que lhe traz paz.

Gêmeos – 7 de Paus

O geminiano precisará defender ideias e impor limites (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)
O geminiano precisará defender ideias e impor limites Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock
Será o momento de defender suas ideias, conforme a carta “7 de Paus”. Poderá surgir competição ou a necessidade de impor limites. Não recue diante daquilo em que acredita.

Câncer – A Lua

O canceriano deverá escutar mais a própria intuição (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)
O canceriano deverá escutar mais a própria intuição Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock
A carta “A Lua” indica que as emoções ficarão intensas e haverá muita sensibilidade. Nem tudo estará claro, então será importante tomar cuidado com ilusões, paranoias ou mal-entendidos. Escute mais a sua intuição.

Leão – 6 de Paus

O leonino terá uma semana de destaque, elogios e sensação de vitória (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)
O leonino terá uma semana de destaque, elogios e sensação de vitória Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock
O reconhecimento chegará, conforme a carta “6 de Paus”. Será uma semana de destaque, elogios e sensação de vitória. Você poderá perceber que finalmente está sendo valorizado(a).

Virgem – 4 de Espadas

O corpo e a mente do virginiano pedirão descanso (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)
O corpo e a mente do virginiano pedirão descanso Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock
Segundo a carta “4 de Espadas”, seu corpo e sua mente pedirão descanso. Não tente resolver tudo por impulso. Será uma semana ideal para desacelerar, recuperar as energias e reorganizar os pensamentos.

Libra – Rei de Copas

O libriano conseguirá lidar melhor com sentimentos e situações delicadas (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)
O libriano conseguirá lidar melhor com sentimentos e situações delicadas Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock
A carta “Rei de Copas” indica que haverá maturidade emocional. Você conseguirá lidar melhor com sentimentos e situações delicadas. Será uma boa semana para conversas sinceras e equilíbrio afetivo.

Escorpião – 10 de Ouros

Para o escorpiano, assuntos familiares, financeiros ou ligados à segurança ganharão força (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)
Para o escorpiano, assuntos familiares, financeiros ou ligados à segurança ganharão força Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock
A carta “10 de Ouros” indica que haverá estabilidade e prosperidade. Assuntos familiares, financeiros ou ligados à segurança ganharão força. Será uma semana favorável para pensar no futuro.

Sagitário – Cavaleiro de Paus

O sagitariano sentirá vontade de agir, viajar, começar algo novo ou viver experiências diferentes (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)
O sagitariano sentirá vontade de agir, viajar, começar algo novo ou viver experiências diferentes Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock
Haverá movimento, coragem e impulsividade, conforme a carta “Cavaleiro de Paus”. Você sentirá vontade de agir, viajar, começar algo novo ou viver experiências diferentes. Apenas tome cuidado com precipitações.

Capricórnio – 3 de Espadas

Para o capricorniano, a semana pedirá cuidado com as palavras (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)
Para o capricorniano, a semana pedirá cuidado com as palavras Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock
A carta “3 de Espadas” indica que alguma decepção poderá mexer com você. Nem sempre será algo grande, mas a semana pedirá cuidado com palavras, mágoas e expectativas.

Aquário – A Estrela

O aquariano voltará a acreditar mais em si e nos seus sonhos (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)
O aquariano voltará a acreditar mais em si e nos seus sonhos Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock
A esperança será renovada, conforme a carta “A Estrela”. Você voltará a acreditar mais em si e nos seus sonhos. Será uma semana leve, inspiradora e favorável para a cura emocional.

Peixes – 6 de Copas

Pessoas do passado poderão reaparecer ou trazer sentimentos antigos ao pisciano (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)
Pessoas do passado poderão reaparecer ou trazer sentimentos antigos ao pisciano Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock
A carta “6 de Copas” indica que haverá memórias, nostalgia e reencontros. Pessoas do passado poderão reaparecer ou trazer sentimentos antigos à tona. Será uma semana emocional e sensível.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.

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