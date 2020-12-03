5 fatores para analisar na hora de escolher o andar ideal do imóvel

Especialistas apontam que as unidades altas são mais fáceis de serem vendidas Crédito: Pixabay

Definir qual é o andar ideal para morar não é uma tarefa simples. Afinal, são vários aspectos que podem influenciar na escolha do apartamento que será o seu lar por boa parte da sua vida. Para auxiliar nessa decisão, buscamos os prós e contras dos andares baixos e dos altos.

Para o presidente em exercício do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), Luiz Carlos Tófano, o primeiro fator que deve ser considerado é o valor, que deve estar em harmonia com o orçamento familiar. Quanto mais baixo o andar, menor o custo. Um imóvel no primeiro ou segundo pavimento pode ser adquirido por um preço até 30% mais barato que outros andares no mesmo prédio. Já os apartamentos altos costumam ser mais valorizados porque são os mais procurados, explica.

Segundo o especialista, as unidades altas também são mais fáceis de serem vendidas. A ventilação e a iluminação tendem a ser melhores, e a vista agrega valor ao imóvel. Apesar de ser mais caro, também tem grande liquidez, ou seja, caso precise vendê-lo, a facilidade é bem maior, pontua.

Outro fator importante que deve ser analisado ao escolher o andar do seu imóvel é a privacidade. Sandro Carlesso, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), explica que, geralmente, os andares inferiores são próximos das áreas de lazer e que os ruídos podem ser um incômodo. O cliente deve ter consciência das interferências que podem vir do playground, da quadra de esportes ou do salão de festas, que nem sempre cumprem o horário de silêncio.

Para Carlesso, quanto mais alto o andar, maior será a privacidade, tanto em relação aos espaços compartilhados, quanto aos demais prédios. Mas reforça que, nas novas construções, os materiais usados apresentam um melhor desempenho acústico, o que dá mais conforto aos andares inferiores.

A acessibilidade também precisa ser levada em conta, assim como a faixa etária dos moradores que vão morar no imóvel. Tófano alerta que pessoas idosas ou com mobilidade reduzida são melhor atendidas pelos andares baixos. Caso falte energia, por exemplo, teriam mais dificuldade para acessar os andares altos pelas escadas.

Tófano aponta que, apesar de todos os critérios levantados, a decisão final depende do perfil do cliente. Pessoas que têm pavor de elevador ou de altura, ainda que tenham condições financeiras de adquirir um imóvel alto, vão optar pelos andares baixos, conclui.

O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

Perfil pessoal Quem não está disposto a fazer um alto investimento, terá economia nos andares inferiores. Quanto mais alto, maior o valor agregado. Se a iluminação natural e a ventilação forem aspectos essenciais para você, opte pelos andares mais altos. Caso queira morar nos primeiros andares de um prédio, certifique-se de que os ruídos dos espaços públicos do condomínio não serão um problema para você. Nos andares superiores, a privacidade tende a ser maior. Caso tenha idosos ou pessoas com mobilidade reduzida na família, os andarem baixos podem atendê-lo melhor. De nada adianta ter muito recurso para investir se você tem pânico de altura ou de elevador. Neste caso, prefira os andares mais baixos.