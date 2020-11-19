Imóveis de 2 quartos e de até R$ 450 mil são os mais procurados; veja opções

Metron Engenharia

A Morar Construtora tem ofertas econômicas e de alto padrão. Em Colinas de Laranjeiras, na Serra, está o Veredas Buritis com apenas duas unidades à venda e prontas para morar. O valor de partida é de R$ 292.723,25, já com o desconto de 25% concedido pela empresa. Para quem quer ter vista eterna para o mar, o Mirador Camburi, em Jardim Camburi, na Capital, também só tem duas unidades à venda e prontas para morar. O valor de partida é de R$ 1,29 milhão. Os condomínios-clube da linha Vista estão com entrada facilitada e desconto de 10% no sinal (limitado a R$ 5 mil).

No Villa do Mestre, localizado em Jardim Limoeiro, na Serra, a entrada pode ser parcelada em até 60 vezes. Se for o primeiro imóvel financiado pela Caixa, o ITBI e o Registro são grátis. Há a possibilidade de financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida e algumas unidades estão com desconto de até R$ 5,3 mil. O valor de partida é de R$ 150.350. Já o Crisretelli Residence é para quem quer apostar na Cidade Saúde. Localizado na Praia do Morro, em Guarapari, a entrada pode ser parcelada em 14 vezes. As unidades estão à venda a partir de R$ 297.822.

No bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, está localizado o empreendimento Bella Vita. As unidades estão à venda a partir de R$ 167 mil. São apartamentos de dois e três quartos próximos ao Terminal de Campo Grande e ao Faça Fácil. No interior, a construtora oferece o residencial de alto padrão Luiz Scaramussa. Localizado no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, tem unidades de quatro e cinco quartos com suíte, sendo uma delas master. O valor de partida é R$ 1,97 milhão.

Em Vila Velha, a Grand Construtora tem opções residenciais e comerciais. Na Praia de Itaparica, o Vernazza está a uma quadra do mar e tem unidade de quatro quartos. O empreendimento está pronto para morar, com preço a partir de R$ 539.926. O Prime Office fica na Praia da Costa, próximo ao shopping. As unidades possuem vagas exclusivas, rebaixamento de gesso, entre outros. O empreendimento, que está pronto, tem valor de partida de R$ 246.115.