Imóveis de 2 quartos e de até R$ 450 mil são os mais procurados; veja opções

O 27º Salão do Imóvel está com negociações a todo vapor. A faixa média de preço, ou seja, quanto o comprador está disposto a pagar por uma unidade, chega a R$ 450 mil. Já considerando o perfil do imóvel, dentre as unidades oferecidas, as mais buscadas pelos clientes são as de dois quartos.
O evento, que neste ano é 100% digital, já totaliza cerca de 20 mil visitas únicas no portal. A maioria, ou seja, 53% dos interessados, busca opções com preços até R$ 240 mil. Já as ofertas entre R$ 241 mil e R$ 300 mil representam 15,5% das intenções de compras do portal. Outros 15,7% pesquisam imóveis com valores entre R$ 301 mil e R$ 450 mil.
O produto mais buscado pelos visitantes são os apartamentos de dois quartos (41,6%), seguidos pelos de três dormitórios (33,5%). O destaque vai para os lotes, com a preferência de 8% do público capixaba, superando o interesse por casas (7,2%) e unidades de quatro quartos (4,4%).
De acordo com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso, o comportamento do consumidor está um pouco diferente em relação à edição de 2019. Identificamos maior interesse por qualidade de vida em detrimento do preço. O valor ainda é um fator importante para as famílias, mas há um desejo de investir em um imóvel que ofereça conforto, comodidade e lazer. O cliente está mais exigente. Essa mudança tem relação direta com a pandemia, que fez com que as famílias repensassem suas moradias.
A redução de taxas de juros do financiamento habitacional, ao menor patamar histórico, também foi pontuada por Carlesso como um facilitador da compra.
O presidente da Ademi-ES acrescenta que o aumento da busca por lotes é um exemplo dessa necessidade de mais espaço. Os condomínios de lotes oferecem a possiblidade de construir a casa dos sonhos, com áreas ao ar livre, ambientes de lazer e integração da família. Dão a oportunidade de ter um quintal. São questões que a pandemia trouxe para o imaginário dos capixabas. A procura por apartamentos de três quartos, por exemplo, também aparece muito próxima do produto de dois quartos, confirmando o anseio do consumidor por uma moradia com mais opções de ambientes de vivência e trabalho, ressalta.
MAIS DE 1.500 OPÇÕES DE IMÓVEIS
O 27º Salão do Imóvel colocou à venda mais de 1.500 unidades, entre apartamentos, casas, lotes e salas comerciais, com opções de produtos para todos os gostos e perfis de renda. Os imóveis residenciais têm preços a partir de R$ 140,5 mil. Há opções de empreendimentos em construção, prontos para morar e seminovos, contemplando imóveis com perfis econômico, de médio e alto padrão.
Temos empreendimentos prontos na Praia do Suá, por exemplo, com apartamentos de um e dois quartos, já montados, que atendem o investidor que quer retorno imediato. Os nossos lançamentos estão em bairros nobres, como Enseada do Suá, Barro Vermelho e Jardim Camburi, em Vitória, e são projetos com área de lazer completa e espaços amplos ao ar livre, como alamedas e quadras poliesportiva, pontua Fernando Felz, diretor da Metron.
Os visitantes do Salão encontram ofertas em Serra, Vitória, Cariacica, Vila Velha e Guarapari e no interior do Estado, em Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares.
O acesso aos produtos ocorre exclusivamente pelo site do Salão do Imóvel. Os visitantes podem navegar e pesquisar por tipologia, localização, entre outros critérios. A estrutura também oferece corretores de imóveis do outro lado da tela para complementar o atendimento e iniciar a tratativa de vendas. A plataforma é compatível para visualização dos imóveis via smartphones, tablets e desktops.
Essa é uma ótima oportunidade para quem está procurando um apartamento, pois os clientes podem pesquisar várias opções de forma prática, totalmente on-line. Estamos preparados para realizar a venda de forma digital, mas, se desejar, o cliente ainda poderá agendar uma visita a um de nossos apartamentos decorados, destaca o gerente de vendas da De Martin Construtora, Filipe Sabino.
São 25 empresas expositoras, entre construtoras, imobiliárias, incorporadoras e loteadoras, além da participação dos bancos Banestes, Sicoob-ES e Caixa e apoio da Construtor de Vendas e Sebrae-ES.
27º Salão do Imóvel Ademi-ES
- Quando: de 10 a 30 de novembro
- Onde: on-line, no site do Salão do Imóvel
- Acesso: via smartphones, tablets e desktops
VEJA ALGUMAS OPÇÕES
Metron Engenharia
A Morar Construtora tem ofertas econômicas e de alto padrão. Em Colinas de Laranjeiras, na Serra, está o Veredas Buritis com apenas duas unidades à venda e prontas para morar. O valor de partida é de R$ 292.723,25, já com o desconto de 25% concedido pela empresa. Para quem quer ter vista eterna para o mar, o Mirador Camburi, em Jardim Camburi, na Capital, também só tem duas unidades à venda e prontas para morar. O valor de partida é de R$ 1,29 milhão. Os condomínios-clube da linha Vista estão com entrada facilitada e desconto de 10% no sinal (limitado a R$ 5 mil).
No Villa do Mestre, localizado em Jardim Limoeiro, na Serra, a entrada pode ser parcelada em até 60 vezes. Se for o primeiro imóvel financiado pela Caixa, o ITBI e o Registro são grátis. Há a possibilidade de financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida e algumas unidades estão com desconto de até R$ 5,3 mil. O valor de partida é de R$ 150.350. Já o Crisretelli Residence é para quem quer apostar na Cidade Saúde. Localizado na Praia do Morro, em Guarapari, a entrada pode ser parcelada em 14 vezes. As unidades estão à venda a partir de R$ 297.822.
No bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, está localizado o empreendimento Bella Vita. As unidades estão à venda a partir de R$ 167 mil. São apartamentos de dois e três quartos próximos ao Terminal de Campo Grande e ao Faça Fácil. No interior, a construtora oferece o residencial de alto padrão Luiz Scaramussa. Localizado no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, tem unidades de quatro e cinco quartos com suíte, sendo uma delas master. O valor de partida é R$ 1,97 milhão.
Em Vila Velha, a Grand Construtora tem opções residenciais e comerciais. Na Praia de Itaparica, o Vernazza está a uma quadra do mar e tem unidade de quatro quartos. O empreendimento está pronto para morar, com preço a partir de R$ 539.926. O Prime Office fica na Praia da Costa, próximo ao shopping. As unidades possuem vagas exclusivas, rebaixamento de gesso, entre outros. O empreendimento, que está pronto, tem valor de partida de R$ 246.115.
O edifício San Pietro, na Praia do Suá, em Vitória oferece unidades de um e dois quartos. O lazer inclui espaço gourmet, espaço funcional, sauna, spa, praça jardim vertical, gourmet externo, entre outros. As unidades de um quarto estão sendo comercializadas a partir de R$ 265 mil, e as de dois quartos, a partir de R$ 395 mil. O Golden Barro Vermelho, localizado no bairro de mesmo nome da Capital, está com unidades à venda a partir de R$ 711 mil. O empreendimento oferece acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, unidades de três quartos com suíte e mil metros quadrados de área de lazer.