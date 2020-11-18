Saiba como se organizar para comprar um imóvel sem ficar endividado

É preciso pensar nas finanças da família antes de se comprometer com um financiamento Crédito: Pixabay

Conquistar a casa própria é o sonho de muitos brasileiros. Mas a renda familiar precisa ser suficiente para arcar com o financiamento, sem deixar de pagar as despesas domésticas. Especialistas orientam que a organização financeira, antes de fazer esse investimento, é primordial para evitar o endividamento, e que negociações são muito bem-vindas e podem ajudar a tirar esse projeto do papel.

A educadora financeira Herica Gomes orienta que o máximo da renda familiar que deve estar comprometido é 30%. Precisamos saber quais outras dívidas essa pessoa tem. Muitos têm parcelas de cartão de crédito, por exemplo. Isso também conta.

O que deve ficar de fora desse cálculo é a reserva de emergência, segundo Herica. A reserva de emergência é só para emergência mesmo. Quebrou um eletrodoméstico, ficou doente, perdeu o emprego..., explica.

Para pagar a entrada do imóvel, a educadora financeira recomenda o que ela chama de reserva de oportunidades, ou seja, poupar uma quantia que ficará disponível apenas para pagamento de realizações pessoais, como a compra de uma casa, carro e até para fazer cursos.

30% Máximo de comprometimento da renda familiar para pagar um financiamento

Negociações

Herica pontua que a taxa de juros é a primeira coisa a ser observada antes de fechar um financiamento. A pessoa precisa entender que a prestação deve caber no orçamento dela. Nessa ânsia de pagar logo, acaba se comprometendo demais.

Olhar oportunidades do mercado imobiliário também vale a pena, segundo a educadora financeira. Mas, se o comprador já estiver endividado, é melhor deixar passar a oportunidade para não piorar a situação.

Para quem está com a renda disponível, Gustavo Rezende, diretor comercial da Grand Construtora, explica que o momento é propício para adquirir um imóvel, já que a taxa básica de juros, a Selic, está em 2%, o que reflete em taxas mais baixas nos bancos. Isso aconteceu porque o consumo caiu e é um estímulo para a população consumir de novo. As pessoas sentiram necessidade de ter uma casa melhor e os investimentos bancários, como renda fixa e poupança, estão rendendo menos, então o mercado imobiliário ficou como o melhor investimento, acrescenta.

Rezende explica que na construtora em que atua há a possibilidade de negociar inclusive a entrada, quando o imóvel ainda está na planta. Para ele, essa é a melhor forma de adquirir um imóvel sem risco de inadimplência.

FAZENDO ESCOLHAS

O consultor imobiliário José Luiz Kfuri explica que a escolha do imóvel vai além da fatores como tipologia e localização. Para ele, o fator principal é o que cabe no bolso. Se você vai assumir uma prestação, não importa a tipologia, importa se você não vai deixar de pagar.

A inadimplência nos financiamentos pode levar o imóvel a leilão, explica Kfuri. Quando perceber que vai começar a atrasar o pagamento, é melhor vender, quitar a dívida e ainda ficar com um dinheiro. A maioria dos imóveis que vão a leilão são por falta de pagamento, observa.

COMO SE PLANEJAR PARA COMPRAR UM IMÓVEL