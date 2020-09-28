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Veja os documentos necessários para financiar um imóvel

Possuir o valor de entrada, comprovar renda e não ter cadastro em órgãos de restrição ao crédito também estão na lista de exigências

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 16:15
Compra precisa caber no orçamento
Compra precisa caber no orçamento Crédito: Freepik
O financiamento imobiliário é considerado hoje um dos principais aliados das pessoas que desejam adquirir um imóvel. Se o processo for feito diretamente com a construtora ou por meio de uma instituição financeira, é indispensável organizar a papelada antes de assinar o contrato.
Entre os documentos necessários estão: carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovantes de estado civil e de endereço, declaração de Imposto de Renda, extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), contracheques, certidão conjunta de débitos referentes aos tributos federais e comprovante de renda.
Pessoas autônomas ou profissionais liberais podem encontrar dificuldades para comprovar renda. Neste caso, o consumidor pode apresentar o extrato bancário, recibos emitidos, com as guias de recolhimentos de impostos e a Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore), explica Sandro Carlesso, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES).
Segundo ele, não há muitas complicações para o fechamento do acordo, já que a questão primordial é a avaliação da renda familiar. O banco precisa obter informações que comprovem a capacidade do cliente em honrar com o pagamento.
Outra facilidade é que algumas construtoras e imobiliárias aceitam o imóvel antigo como parte do pagamento. Essas ações possibilitam um abatimento considerável do valor do imóvel, ampliando assim as chances de um financiamento vantajoso, às vezes com prazo menor de quitação, acrescenta Sandro Carlesso.

Exigências

De acordo com Emerson Lima, diretor de vendas da Argo Construtora, o valor pretendido no financiamento deve comprometer no máximo 30% da renda familiar. É possível compor a renda com a esposa, filhos, parentes e amigos. Além disso, o comprador deve ser maior de idade. A compra de imóveis prontos sempre demandará um sinal maior, pois as instituições financeiras limitam a 80% os valores a serem financiados, podendo chegar a 90%, em casos excepcionais, ressalta.
Filipe Sabino, gerente de vendas da De Martin Construtora, indica que, se o imóvel comprado estiver na planta, o valor da entrada costuma ser menor. Em alguns dos nossos empreendimentos, por exemplo, é possível parcelar a entrada em até 60 vezes. Caso o cliente tenha saldo de FGTS, ele pode abater no valor de entrada.
Para evitar contratempos, o executivo sugere que o comprador avalie se a compra é adequada para a renda. Vale analisar não só a prestação e a entrada, mas todos os pagamentos que deverão ser efetuados ao longo do financiamento. Também é muito importante avaliar a localização do imóvel, item essencial na valorização do empreendimento, que interfere diretamente na qualidade de vida da família, complementa Filipe.

5 dicas para aderir ao financiamento

Certifique-se que não há pendências em seu CPF

É importante ter controle das finanças domésticas e não deixar-se levar pela emoção no momento da busca. Às vezes, o imóvel ideal pode estar fora do orçamento. A recomendação é que o financiamento comprometa até 30% da renda familiar, pois além das prestações existem outros custos.
Busque as instituições para verificar as possibilidades de financiamento que podem ajudar no processo da compra. É possível simular diretamente no site dos bancos.
Na hora da compra, diversas questões sobre as possibilidades de financiamento podem surgir. Os consultores imobiliários possuem todas as ferramentas necessárias para auxiliar o cliente, incluindo aspectos relacionados ao processo de financiamento, trâmite cartoriais, documentação e impostos.
Considere que essa quantia pode ser revertida para compor o valor de entrada do imóvel.
Faça consultas prévias para verificar se há contas pendentes de pagamento. O score positivo ajuda.

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